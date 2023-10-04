Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Заветренное поведение

Как Федор Бондарчук сыграл Федора Конюхова

В прокат выходит фильм Игоря Волошина «Повелитель ветра», основанный на реальной истории кругосветного перелета на воздушном шаре, который совершил в 2016 году знаменитый путешественник Федор Конюхов. Его роль сыграл Федор Бондарчук, вместе со всей съемочной группой полтора часа старающийся найти ответ, зачем их герой раз за разом пускается в опасные приключения. Предложенные варианты показались Юлии Шагельман не слишком убедительными.

Роль устремленного ввысь Конюхова у Федора Бондарчука при всей реалистичности оставляет впечатление понарошечности

Роль устремленного ввысь Конюхова у Федора Бондарчука при всей реалистичности оставляет впечатление понарошечности

Фото: Централ Партнершип

Роль устремленного ввысь Конюхова у Федора Бондарчука при всей реалистичности оставляет впечатление понарошечности

Фото: Централ Партнершип

«Повелитель ветра» — один из долгостроев российского кино последних лет. Впервые о разработке этого проекта Федор Бондарчук рассказал еще в 2018 году, презентуя его в Фонде кино. Тогда он собирался снимать картину сам. Но когда началась непосредственная подготовка к съемкам в феврале 2022 года, Бондарчук уже только примерил парик и бороду главного героя, а режиссерское кресло занял Игорь Волошин, известный по сериалам «Физрук» (2014–2017) и «Ольга» (2016–2023), триллерам «Одержимая» (2021) и «Медея» (2022), а также снятому при поддержке «Первого канала» боевику «Олимпиус Инферно» (2009) о событиях в Южной Осетии в августе 2008 года. Эта фильмография, безусловно, доказывает широту его режиссерского диапазона, к которому теперь прибавилось приключенческое кино с элементами не то триллера о выживании, не то драмы о духовном поиске.

Создатели «Повелителя ветра» (сценаристов тут четверо, включая авторов множества популярных сериалов Андрея Золотарева и Олега Маловичко, самого Волошина и Ксению Мирошник, для которой это первая полнометражная работа) не замахиваются на изложение полной биографии Федора Конюхова и демонстрацию его многочисленных рекордов. Фильм, даже с флешбэками в детство героя, представляет собой компактную историю одного путешествия: одиночного кругосветного полета на воздушном шаре «Мортон», который проходил с 12 по 23 июля 2016 года. Таким образом, продлился он 11 дней 4 часа и 20 минут, и Федор Конюхов поставил новый мировой рекорд, причем с первого раза — предыдущий принадлежал британцу Стиву Фоссету, который потратил на перелет 13 дней и 8 часов, а осуществить его смог только с шестой попытки.

Впрочем, надо отметить, что в картине традиционная для отечественного кино тема превосходства России над реальными или воображаемыми заграничными соперниками совершенно не педалируется. Напротив, на экране царит удивительная для нашего времени дружба народов: шар для Конюхова построили в Бристоле, свой полет он начинает и заканчивает в Австралии при полной поддержке местного населения (один ворчливый фермер, поначалу недовольный шумом и суетой вокруг «этого русского», к финалу меняет свое мнение), один из ключевых моментов сюжета связан с получением разрешения на пролет от властей Уругвая, не сразу, но уступающих перед несгибаемой силой конюховского духа, и на протяжении всего фильма мир с замиранием сердца следит за полетом под разноголосицу телевизионных дикторов.

Главными же противниками Конюхова становятся природные стихии, ограниченные возможности человеческого организма и здравый смысл, присущий людям, которые, в отличие от героя, вынуждены заниматься насущными земными проблемами, ведь сам он постоянно устремлен куда-то ввысь, вдаль и к своеобразно трактуемому им Богу, а бытовые вопросы предоставляет решать другим. Например, старшему сыну Оскару (Евгений Ткачук), который сначала пытается отговорить отца от новой рискованной затеи, потом достучаться до его чувств, потом, убедившись в невозможности этого, оставляет экспедицию, но, конечно, возвращается, чтобы взять на себя проблемы с Уругваем, навигацией, циклонами, скоростью полета и т. п., в общем, выполнять свой сыновний долг так, как он понимается в этой семье.

Пожалуй, только в этой линии с сыном прорывается намек на какую-то непричесанную и не согласованную с живыми и здравствующими прототипами драму, но, конечно, именно из-за их активного участия во всем процессе намеком он и остается. Остальные члены семьи — жена Ирина (Анна Михалкова с блаженной улыбкой, которой она позволяет сползти с лица только на те восемь секунд, когда ее героиня думает, что муж погиб) и младший сын Коля (Дмитрий Калихов) выполняют единственную функцию: смириться и ждать. То же предлагается делать и зрителям, которых, правда, все-таки развлекают захватывающими видами неба и облаков, а также всяческими трудностями, раз за разом преодолеваемыми Федором.

Однако заставить публику переживать, когда финал заранее известен,— задача непростая для любого кинематографиста, и авторы «Повелителя ветра» с ней не вполне справляются. Тем более что из-под бороды и кислородной маски Федора Конюхова раздается безошибочно узнаваемый голос Федора Бондарчука, что придает всему происходящему оттенок не перебиваемой никакими визуальными эффектами и патетической музыкой Алексея Рыбникова понарошечности. Слушая рассуждения главного героя о Боге и о том, как Он его направляет на вечное испытание своих сил, остается только вежливо покивать и вернуться к своим скучным заботам, ведь улететь от них на воздушном шаре у нас, простых обывателей, вряд ли получится.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...