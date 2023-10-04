Заветренное поведение

В прокат выходит фильм Игоря Волошина «Повелитель ветра», основанный на реальной истории кругосветного перелета на воздушном шаре, который совершил в 2016 году знаменитый путешественник Федор Конюхов. Его роль сыграл Федор Бондарчук, вместе со всей съемочной группой полтора часа старающийся найти ответ, зачем их герой раз за разом пускается в опасные приключения. Предложенные варианты показались Юлии Шагельман не слишком убедительными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роль устремленного ввысь Конюхова у Федора Бондарчука при всей реалистичности оставляет впечатление понарошечности

Фото: Централ Партнершип Роль устремленного ввысь Конюхова у Федора Бондарчука при всей реалистичности оставляет впечатление понарошечности

Фото: Централ Партнершип

«Повелитель ветра» — один из долгостроев российского кино последних лет. Впервые о разработке этого проекта Федор Бондарчук рассказал еще в 2018 году, презентуя его в Фонде кино. Тогда он собирался снимать картину сам. Но когда началась непосредственная подготовка к съемкам в феврале 2022 года, Бондарчук уже только примерил парик и бороду главного героя, а режиссерское кресло занял Игорь Волошин, известный по сериалам «Физрук» (2014–2017) и «Ольга» (2016–2023), триллерам «Одержимая» (2021) и «Медея» (2022), а также снятому при поддержке «Первого канала» боевику «Олимпиус Инферно» (2009) о событиях в Южной Осетии в августе 2008 года. Эта фильмография, безусловно, доказывает широту его режиссерского диапазона, к которому теперь прибавилось приключенческое кино с элементами не то триллера о выживании, не то драмы о духовном поиске.

Создатели «Повелителя ветра» (сценаристов тут четверо, включая авторов множества популярных сериалов Андрея Золотарева и Олега Маловичко, самого Волошина и Ксению Мирошник, для которой это первая полнометражная работа) не замахиваются на изложение полной биографии Федора Конюхова и демонстрацию его многочисленных рекордов. Фильм, даже с флешбэками в детство героя, представляет собой компактную историю одного путешествия: одиночного кругосветного полета на воздушном шаре «Мортон», который проходил с 12 по 23 июля 2016 года. Таким образом, продлился он 11 дней 4 часа и 20 минут, и Федор Конюхов поставил новый мировой рекорд, причем с первого раза — предыдущий принадлежал британцу Стиву Фоссету, который потратил на перелет 13 дней и 8 часов, а осуществить его смог только с шестой попытки.

Впрочем, надо отметить, что в картине традиционная для отечественного кино тема превосходства России над реальными или воображаемыми заграничными соперниками совершенно не педалируется. Напротив, на экране царит удивительная для нашего времени дружба народов: шар для Конюхова построили в Бристоле, свой полет он начинает и заканчивает в Австралии при полной поддержке местного населения (один ворчливый фермер, поначалу недовольный шумом и суетой вокруг «этого русского», к финалу меняет свое мнение), один из ключевых моментов сюжета связан с получением разрешения на пролет от властей Уругвая, не сразу, но уступающих перед несгибаемой силой конюховского духа, и на протяжении всего фильма мир с замиранием сердца следит за полетом под разноголосицу телевизионных дикторов.

Главными же противниками Конюхова становятся природные стихии, ограниченные возможности человеческого организма и здравый смысл, присущий людям, которые, в отличие от героя, вынуждены заниматься насущными земными проблемами, ведь сам он постоянно устремлен куда-то ввысь, вдаль и к своеобразно трактуемому им Богу, а бытовые вопросы предоставляет решать другим. Например, старшему сыну Оскару (Евгений Ткачук), который сначала пытается отговорить отца от новой рискованной затеи, потом достучаться до его чувств, потом, убедившись в невозможности этого, оставляет экспедицию, но, конечно, возвращается, чтобы взять на себя проблемы с Уругваем, навигацией, циклонами, скоростью полета и т. п., в общем, выполнять свой сыновний долг так, как он понимается в этой семье.

Пожалуй, только в этой линии с сыном прорывается намек на какую-то непричесанную и не согласованную с живыми и здравствующими прототипами драму, но, конечно, именно из-за их активного участия во всем процессе намеком он и остается. Остальные члены семьи — жена Ирина (Анна Михалкова с блаженной улыбкой, которой она позволяет сползти с лица только на те восемь секунд, когда ее героиня думает, что муж погиб) и младший сын Коля (Дмитрий Калихов) выполняют единственную функцию: смириться и ждать. То же предлагается делать и зрителям, которых, правда, все-таки развлекают захватывающими видами неба и облаков, а также всяческими трудностями, раз за разом преодолеваемыми Федором.

Однако заставить публику переживать, когда финал заранее известен,— задача непростая для любого кинематографиста, и авторы «Повелителя ветра» с ней не вполне справляются. Тем более что из-под бороды и кислородной маски Федора Конюхова раздается безошибочно узнаваемый голос Федора Бондарчука, что придает всему происходящему оттенок не перебиваемой никакими визуальными эффектами и патетической музыкой Алексея Рыбникова понарошечности. Слушая рассуждения главного героя о Боге и о том, как Он его направляет на вечное испытание своих сил, остается только вежливо покивать и вернуться к своим скучным заботам, ведь улететь от них на воздушном шаре у нас, простых обывателей, вряд ли получится.