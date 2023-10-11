Песков заявил о важности для РФ оставаться в контакте с Израилем и Палестиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что для России важно оставаться в контакте с обеими сторонами конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, это поможет сыграть роль в процессе урегулирования ситуации между Израилем и Палестиной.
«Мы сохраняем диалог с двумя странами. Безусловно, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь. Но и нельзя забывать о том, что является предтечей этой ситуации»,— сказал господин Песков. Кадры его заявлений опубликованы в Telegram-канале корреспондента ВГТРК Павла Зарубина.
Представитель Кремля считает важным «сохранять сбалансированный подход» и при этом «сохранять равную дистанцию». Это, по мнению пресс-секретаря, в дальнейшем даст России право на участие в процессе урегулирования.
«Мы имеем давние исторические связи с палестинцами. Мы имеем давние исторические связи с израильтянами. Нас объединяют миллионы наших сограждан, которые переехали жить в Израиль, и забота об их безопасности... Россия может и будет играть роль в процессе урегулирования»,— убежден Дмитрий Песков.
Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. По последним данным, число погибших от атак «Хамаса» достигло 1200 человек, палестинская сторона сообщала о 830 жертвах конфликта. Владимир Путин назвал войну ярким примером провала политики США. По данным The New York Times, израильские чиновники считают, что спецслужбы страны допустили ряд ошибок, которые привели к нападению «Хамаса».
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Жесткие секторальные санкции».