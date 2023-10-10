Путин впервые прокомментировал войну Израиля и палестинского «Хамаса»
Путин призвал исполнить решение СБ ООН о создании суверенной Палестины
Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Ас-Судани назвал войну Израиля и палестинского «Хамаса» ярким примером провала политики США. По его мнению, США в своей политике на Ближнем Востоке игнорировали интересы палестинского народа.
«США оказывали давление на обе стороны. То на одну, то на другую. Но каждый раз без учета коренных интересов палестинского народа. Прежде всего — реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства»,— сказал президент.
Он полагает, что конфликт между Израилем и Палестиной является «провалом политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование». «Соединенные Штаты не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон и приемлемых для палестинского народа»,— подчеркнул Владимир Путин.
По словам господина Путина, ущерб гражданскому населению в ходе палестино-израильского конфликта «должен быть минимизирован и сведен к нулю», все конфликтующие стороны должны этим руководствоваться.
В 1947 году была принята резолюция ООН, которая предполагала создание на территории Палестины двух независимых государств — еврейского и арабского. Однако международно признанного государства на подконтрольной арабам территории Палестины не создано до сих пор.
Военные действия между Израилем и палестинским исламским движением «Хамас» начались с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Представители «Хамаса» заявили, что будут вести боевые действия до момента создания независимого палестинского государства со столице в Восточном Иерусалиме «в соответствии с международными нормами». Израиль в ответ начал операцию в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал превратить города «Хамаса» в руины. Сегодня, 10 октября, израильская армия заявила, что «более или менее» контролирует границу с Газой.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
О развитии конфликта — в публикации «Ъ» «Палестинский вопрос дошел до точки».