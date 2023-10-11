NYT перечислила ошибки спецслужб Израиля, которые привели к нападению «Хамаса»

Вторжение палестинского исламистского движения «Хамас» на территорию Израиля стало возможным из-за «множества нарушений безопасности», допущенных израильскими спецслужбами и военными, сообщает The New York Times (NYT). Издание ссылается на четырех неназванных высокопоставленных израильских сотрудников службы безопасности.

В числе нарушений собеседники NYT назвали:

неспособность сотрудников разведки отслеживать ключевые каналы связи, используемые «Хамасом»;

зависимость от оборудования для наблюдения за границами, которое нападавшие легко отключали, что «позволяло им совершать набеги на военные базы и убивать солдат в их кроватях»;

сосредоточение командиров на одной пограничной базе, которая была захвачена на начальном этапе вторжения, что лишило связи с остальными вооруженными силами;

готовность «принять за чистую монету» заявления военных лидеров «Хамаса», сделанные «по частным каналам», о том, что они не готовят атаку (сейчас разведка Израиля проверяет, были ли эти звонки реальными).

По словам двух источников NYT, незадолго до начала вторжения «Хамаса» утром 7 октября разведка зафиксировала «всплеск активности» в некоторых каналах палестинских боевиков. Израильские спецслужбы послали сигнал тревоги военным на границе с сектором Газа, но те не отреагировали: либо они не получили предупреждение, либо не прочитали.

По данным газеты, после этого «Хамас» направил дроны, чтобы вывести из строя некоторые станции сотовой связи и вышки наблюдения израильских военных вдоль границы. Это лишило дежурных офицеров возможности контролировать район дистанционно с помощью видеокамер. С помощью беспутников также было уничтожено «ключевое средство борьбы с наземной атакой» — дистанционно управляемые пулеметы, установленные Израилем на пограничных укреплениях. Это позволило нападавшим «с удивительной легкостью» приблизиться и взорвать части пограничного забора, а также снести его бульдозерами в нескольких местах, позволив тысячам боевикам пройти на израильскую территорию.

Кроме того, как выяснила NYT, когда представители израильской разведки на прошлой неделе информировали высокопоставленных руководителей служб безопасности о наиболее насущных угрозах, они сосредоточили свое внимание на опасности, исходящей от ливанских боевиков вдоль северной границы Израиля. При этом «Хамас» почти не упоминался, отмечает издание.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. По последним данным, число погибших от атак «Хамаса» достигло 1200 человек, палестинская сторона сообщала о 830 жертвах конфликта. Вчера, 10 октября, Минобороны Израиля объявило о переходе к «полномасштабному наступлению».

О развитии ситуации читайте в материале «Ъ» «Жесткие секторальные санкции».

Фотогалерея Боевые действия между Израилем и сектором Газа Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа Фото: Fatima Shbair / AP Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме Фото: Francisco Seco / AP Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза Фото: Ohad Zwigenberg / AP Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия Фото: Ramez Mahmoud / AP Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками ХАМАС Фото: Reuters / Amir Cohen Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне Фото: Erik Marmor / AP Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля Фото: Reuters / Amir 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Лаура Кеффер