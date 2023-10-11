Число погибших в результате атаки «Хамаса» израильтян выросло до 1200

При атаке боевиков «Хамаса» в Израиле погибли 1200 человек. Ранее сообщалось о 900 погибших. Большинство погибших — мирные жители, сообщил представитель израильской армии Джонатан Конрикус, слова которого приводит Bloomberg.

«К сожалению, что-то мне подсказывает, что эти цифры не окончательные»,— сообщил Джонатан Конрикус. Число раненых, по его словам, увеличилось до 2700 человек.

По данным Минздрава Палестины, во время ответных ударов Израиля по сектору Газа погибло не менее 900 человек. Среди них не менее 140 детей. Еще 4500 человек были ранены. По данным ООН, почти 264 тыс. жителей сектора Газа покинули дома из-за боевых действий.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. В тот же день боевики ворвались на музыкальный фестиваль. 260 участников фестиваля были обнаружены убитыми.

Вчера, 10 октября, Минобороны Израиля объявило о переходе к «полномасштабному наступлению». Представитель «Хамаса» пообещал убивать по пленному в ответ на удары по сектору Газа без предупреждения.

О развитии ситуации читайте в материале «Ъ» «Жесткие секторальные санкции».

Анастасия Ларина