Что внутри, то и снаружи

Деловая активность в производственном секторе КНР продолжает снижаться, сообщило вчера Нацбюро статистики страны. Хотя значения части опережающих индикаторов оказались несколько лучше прогнозов аналитиков, более быстрого восстановления экономики Китая не ожидается. Фактически китайским властям приходится одновременно решать две задачи — оживлять внутренний спрос и работать над восстановлением внешнего, что осложняется ужесточением ДКП мировых центробанков, а также ограничительными мерами США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Peter?? / Reuters, Thomas Peter?? / Reuters Фото: Thomas Peter?? / Reuters, Thomas Peter?? / Reuters

Индекс PMI (опережающий показатель динамики ВВП) производственного сектора Китая пятый месяц подряд остается ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост деловой активности от спада. Как следует из данных Нацбюро статистики КНР, в августе значение PMI все же подросло до 49,7 пункта после 49,3 пункта в июле. Отметим, вдлинную на показателе сказывается снижение потока в страну прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Во втором квартале их объем составил $4,9 млрд — это минимум за всю историю наблюдений.

Значения ряда опережающих индикаторов, впрочем, оказались лучше ожиданий аналитиков. Так, индекс деловой активности в августе несколько вырос как у средних (на 0,6 п. п., до 49,6 пункта), так и у малых предприятий (на 0,3 п. п., до 47,7 пункта). В положительной зоне остается PMI крупных компаний: 50,8 пункта в августе после 50,3 пункта месяцем ранее. В Oxford Economics отмечают: опубликованные данные указывают на то, что рост деловой активности в третьем квартале все еще возможен — но утверждать, что динамика будет именно такой, рано. Пока темпы восстановления КНР не внушают аналитикам оптимизма. Новый консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предполагает рост ВВП Китая в 2023 году на 5,1%, а не на 5,2%, как раньше (официальная цель КНР по росту ВВП — «около 5%»).

Медленные темпы восстановления Китая во многом объясняются слабостью как внутреннего, так и внешнего спроса. Предпринимать активные действия по оживлению и первого, и второго власти начали позже, чем ожидалось,— только летом. В середине августа, после публикации июльских данных Нацбюро статистики, Народный банк Китая (НБК) понизил ставку по программе среднесрочного кредитования с 2,65% до 2,5%. На прошлой неделе на 10 б. п., до рекордно низких 3,45%, регулятор опустил базовую процентную ставку по кредитам сроком на один год и пока сохранил на уровне 4,2% ставку по пятилетним кредитам. В своих последних заявлениях регулятор призывал банки наращивать кредитование бизнеса.

Отметим, власти КНР ожидали, что восстановление экономики после пандемии COVID-19 будет во многом опираться на внутренний спрос. Ориентация на него сохраняется и сегодня, так как поддерживать внешний становится все сложнее. Серьезное давление на него оказывают высокие процентные ставки в США и ЕС — субиндекс экспортных заказов КНР продолжает снижаться уже полгода. Как следует из данных главного таможенного управления КНР, товарооборот страны с главным торговым партнером — США — за первое полугодие сократился на 14,5%, до $327 млрд. Напомним, Вашингтон продолжает увеличивать число мер, ограничивающих технологическое сотрудничество с Китаем. Последние были приняты в начале августа (подробнее см. “Ъ” от 11 августа). В частности, это запреты экспорта высокотехнологичной продукции в КНР, а также доступа к американскому финансовому рынку десятков китайских компаний.

Хотя в китайском МИДе не раз заявляли о желании «решительно защищать свои интересы», пока никакие ответные меры приняты не были. Некоторый прогресс в отношениях сторон наметился на этой неделе: одним из результатов визита в КНР американского министра торговли Джины Раймондо стала договоренность о создании рабочей группы для решения «экономических и инвестиционных разногласий». Впрочем, разворот в политике Вашингтона едва ли возможен — его, судя по заявлениям властей, не ожидают и в самом Китае.

Кристина Боровикова