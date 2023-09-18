Москва и Пекин стали «большой двойкой»

Глава МИД КНР Ван И прибыл в Москву с четырехдневным визитом. Для него это первое посещение российской столицы после возврата на пост главы дипломатического ведомства. Программа поездки включает состоявшиеся в понедельник переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и участие в 18-м раунде российско-китайских консультаций по стратегической безопасности. В условиях усиливающегося давления со стороны США и их союзников Москва и Пекин активизируют поиск совместных ответов на вызовы безопасности и растущие издержки в отношениях с Западом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На переговорах глав МИД России и Китая Сергея Лаврова и Ван И шла речь о координации действий на предстоящих международных форумах, в частности в ходе начавшейся в понедельник Недели высокого уровня Генассамблеи ООН

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ На переговорах глав МИД России и Китая Сергея Лаврова и Ван И шла речь о координации действий на предстоящих международных форумах, в частности в ходе начавшейся в понедельник Недели высокого уровня Генассамблеи ООН

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Программу визита Ван И обнародовала представитель китайского дипломатического ведомства Мао Нин. «По приглашению секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И 18–21 сентября посетит Россию»,— сообщила дипломат, отметив, что Ван И примет участие в 18-м раунде Российско-китайских консультаций по стратегической безопасности. «Визит — это плановое мероприятие, он направлен на реализацию важного консенсуса, достигнутого главами двух стран, а также на содействие развитию двусторонних отношений и углубленный обмен мнениями по важным вопросам, касающимся интересов стратегической безопасности двух стран»,— пояснила Мао Нин.

В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала: в ходе переговоров китайского министра в Москве будет обсуждаться «широкий перечень вопросов двустороннего сотрудничества, включая контакты на высшем и высоком уровнях».

«Будет уделено внимание тематике укрепления взаимодействия на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, "Группе двадцати", АТЭС и других форумах»,— сообщила госпожа Захарова. По ее словам, состоится «обстоятельный обмен мнениями» по вопросам украинского урегулирования, а также обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Многолетний главный куратор внешней политики Китая Ван И, который ненадолго покинул пост главы МИДа в декабре прошлого года и снова занял его в июле, совершает первый визит в Россию после возращения в министерское кресло и уже вторую в этом году поездку в Москву. Предыдущий визит — в качестве главы канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК — состоялся в конце февраля, в годовщину начала специальной военной операции на Украине. Та поездка стала финальной частью европейского турне Ван И, в программу которого также были включены визиты во Францию, Италию, Венгрию, Германию и участие в 59-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Новые контакты в Москве проходят на фоне начинающейся во вторник недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Выступление возглавляющего российскую делегацию главы МИД РФ Сергея Лаврова, который встретился со своим китайским коллегой вечером в понедельник, намечено на 23 сентября.

Продолжая сближение в условиях конфликтных отношений с Западом, Россия и Китай сталкиваются с целым набором угроз и вызовов, причем разным для каждой из сторон.

Как сообщил «РИА Новости» постпред РФ при ООН Василий Небензя, США не предлагали России двусторонних встреч на полях недели высокого уровня, но, если такое предложение поступит, Москва его рассмотрит. Отказываясь от диалога с Москвой, США при этом активно ищут пути сближения с Китаем. Главным переговорщиком Пекина выступает все тот же Ван И.

Визиту китайского министра в Москву предшествовал его двухдневный визит на Мальту, в ходе которого он провел 12-часовой переговорный марафон с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Как сообщили в Белом доме, темой переговоров стали конфликт на Украине, ситуация в Тайваньском проливе, региональная и глобальная безопасность, а также вопрос о возможной встрече президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.

В Вашингтоне переговоры Джейка Салливана и Ван И назвали «откровенными, содержательными и конструктивными». «Обе стороны обязались поддерживать стратегический канал связи и проводить в ближайшие месяцы дополнительные контакты и консультации на высоком уровне по ключевым направлениям в отношениях между США и КНР»,— сообщили в Белом доме.

В свою очередь, Ван И назвал свою уже вторую в этом году встречу с Джейком Салливаном (первая встреча состоялась в мае в Вене) полезной и сделал примирительное заявление. «На этот раз мы долго обсуждали, как нам стабилизировать отношения между двумя странами, эффективно улаживать разногласия. Встреча носила всесторонний и глубокий характер, она была полезной»,— заявил Ван И. По словам главы МИД КНР, перед лицом глобальных вызовов Пекин и Вашингтон должны проводить ответственную политику на международной арене.

Впрочем, несмотря на попытки сделать соперничество с КНР управляемым, в Вашингтоне не ослабляют давление на Пекин, рассматривая отношения в треугольнике США—Китай—Россия сквозь призму украинского конфликта и не оставляя попыток ослабить стратегическую связку Москвы и Пекина.

Как сообщили в Белом доме, предстоящие переговоры Ван И в российской столице стали одной из главных тем его встречи с Джейком Салливаном на Мальте. «Что касается поездки Ван И в Москву, мы, безусловно, выразили свою обеспокоенность КНР в связи с различными видами помощи, которую Китай оказывает России»,— сообщили в Белом доме.

В то время как для России главным источником углубляющегося конфликта с Западом остается кризис на Украине, который 20 сентября будет рассмотрен на заседании Совбеза ООН, для Китая растущим вызовом становятся попытки США и их союзников создавать в Индо-Тихоокеанском регионе все новые альянсы и механизмы сдерживания Пекина.

Месяц назад, 18 августа, лидеры США, Японии и Южной Кореи провели трехсторонний саммит в Кэмп-Дэвиде, объявив о создании нового альянса в сфере безопасности, который, по замыслу Вашингтона, кардинально изменит соотношение сил во всем Индо-Тихоокеанском регионе. Как пояснил посол США в Токио Рам Эмануэль, «это событие по своему значению сопоставимо с созданием в 2007 году Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), объединяющего Австралию, Индию, США и Японию». «Для Китая худшим кошмаром станут совместные действия США и их союзников — Японии и Южной Кореи»,— пообещал господин Эмануэль.

В свою очередь, в Китае и России выразили опасения, что новый союз не только приведет к активизации военно-технического сотрудничества США с Японией и Южной Кореей, но и создаст условия для их присоединения к трехстороннему военному альянсу Австралии, Великобритании и США (AUKUS).

Общие ответы на вызовы безопасности двух стран Ван И будет искать в ходе переговоров с российскими коллегами. Первой в программе была заявлена встреча с Сергеем Лавровым. Российский министр, в частности, заявил своему коллеге: «Впереди многие многосторонние форумы, прежде всего открывшая свою работу Генеральная ассамблея ООН, затем будет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и много других встреч на высшем и высоком уровне. Уверен, что наша слаженная работа продолжится и в ходе этих форумов». По словам господина Лаврова, эта работа «позволит обеспечить результат (этих форумов.— “Ъ”), который будет отвечать чаяниям всех членов мирового сообщества». Ван И, в свою очередь, отметил: РФ и КНР «как ведущие мировые державы и постоянные члены Совбеза ООН несут особую ответственность в деле поддержания глобальной стратегической стабильности и мирового развития».

«В условиях усиливающегося давления со стороны США и их союзников Москва и Пекин предпринимают все более активные совместные усилия, направленные на то, чтобы максимально нейтрализовать угрозы их безопасности и минимизировать растущие издержки в своих отношениях с Западом,— заявил “Ъ” замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов.— Поведение Запада становится все более конфронтационным и жестким, и это делает стратегическое сближение Москвы и Пекина все более востребованным». По мнению эксперта, «фактически на наших глазах Россия и Китай создают неформальную "большую двойку", обладающую самостоятельным весом на фоне G7 и G20».

Сергей Строкань