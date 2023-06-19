Энтони Блинкен продвинулся в партийной иерархии

Госсекретарь США Энтони Блинкен завершил визит в Китай, ставший первой за последние пять лет поездкой главы американской дипломатии в Пекин. Переговоры не устранили принципиальные расхождения сторон в понимании смысла американо-китайских отношений. Отвергнув предложенную ему модель «управляемого соперничества», Пекин потребовал от США прекратить политику давления и сделать окончательный выбор между диалогом и конфронтацией. В последний момент китайская сторона включила в программу визита Энтони Блинкена встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, который призвал США сменить соперничество на сотрудничество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтони Блинкен (слева) и Си Цзиньпин

Фото: Leah Millis/Pool , Reuters Энтони Блинкен (слева) и Си Цзиньпин

Фото: Leah Millis/Pool , Reuters

Программа визита Энтони Блинкена в Пекин началась в воскресенье переговорами с главой МИД КНР Цинь Ганом и продолжилась на следующий день — вначале общением с главой Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, а затем аудиенцией у председателя КНР Си Цзиньпина. Таким образом, по своему общему хронометражу она стала самым продолжительным диалогом высокопоставленных представителей США и Китая за время правления президента США Джо Байдена.

Только со своим китайским коллегой госсекретарь Блинкен провел за переговорами семь с половиной часов, еще три часа заняла встреча с Ван И, который отвечает за внешнюю политику КНР по партийной линии и в китайской иерархии власти стоит выше, чем министр иностранных дел.

Интрига вокруг вопроса о том, примет ли Энтони Блинкена еще и Си Цзиньпин, встреча с которым изначально не была включена в график поездки, но могла стать главным незапланированным бонусом, сохранялась до последнего момента.

Еще утром в понедельник американские официальные лица сообщали, что встречи в программе нет. Однако после переговоров Энтони Блинкена с Ван И в Госдепартаменте США сообщили, что аудиенция у китайского лидера все же состоится в 16:30 по пекинскому времени.

Первое сообщение о ходе этих переговоров распространила в Twitter представитель МИД Китая Хуа Чуньин. «Председатель Си сказал, что взаимодействие между государствами всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности. Он выразил надежду на то, что визит госсекретаря Блинкена внесет позитивный вклад в стабилизацию американо-китайских отношений»,— написала она.

Вскоре после этого на лентах агентств появилось заявление китайского лидера, который назвал состоявшееся общение Энтони Блинкена с представителями китайского руководства «искренним и глубоким». По словам Си Цзиньпина, «от того, смогут ли КНР и США правильно сосуществовать, будет зависеть судьба человечества». «Необходимо ценить общие интересы, существующие между двумя странами. Успех каждой из сторон должен рассматриваться как возможность, а не угроза»,— пояснил он. «Китай четко изложил свою позицию, обе стороны договорились действовать на основе взаимопонимания, которого я и президент США Байден достигли на Бали»,— продолжал Си Цзиньпин, напомнив о своей ноябрьской встрече с Джо Байденом на полях саммита G20. Именно тогда и была достигнута договоренность поручить главам дипломатических ведомств двух стран провести первую встречу, которая состоялась после семимесячной паузы в диалоге.

«Поездка госсекретаря в Пекин происходит в критический момент в китайско-американских отношениях, необходимо сделать выбор между диалогом и конфронтацией, сотрудничеством и конфликтом. Мы должны проявить ответственность перед народом, историей, миром, обратить вспять нисходящее движение китайско-американских отношений, вместе искать пути для того, чтобы США и Китай могли ладить между собой в новую эпоху»,— заявил в ходе встречи с госсекретарем Блинкеном Ван И. В беседе с главой Госдепартамента он перечислил требования, выполнение которых, как считают в Пекине, могло бы вернуть двусторонние связи в русло сотрудничества. «Ван И потребовал прекратить раздувать "теорию китайской угрозы", отменить незаконные односторонние санкции против Китая, перестать оказывать давление на научно-техническое развитие Китая и произвольно вмешиваться во внутренние дела Китая»,— сообщило Центральное телевидение КНР.

Жесткое предупреждение Вашингтону Ван И сделал и по тайваньскому вопросу, сообщив, что Китай не пойдет ни на какие компромиссы.

«Ван И подчеркнул, что сохранение национального единства всегда будет в центре важнейших интересов Китая, судьбой всего китайского народа, неизменной исторической миссией Компартии Китая»,— отметило Центральное телевидение КНР.

Схожая оценка днем ранее прозвучала и в ходе общения госсекретаря США с Цинь Ганом. «Тайваньский вопрос лежит в основе коренных интересов Китая, это самая главная проблема в китайско-американских отношениях, а также самый большой риск»,— отметил китайский министр, призвав США «неукоснительно выполнять свои обещания по поводу отказа от поддержки сторонников так называемого движения за независимость Тайваня».

При этом глава МИД КНР дал неутешительную оценку нынешнего состояния отношений с Вашингтоном. «Они находятся на самом низком уровне с момента установления. Это не соответствует интересам народов КНР и США»,— отметил Цинь Ган. «Надеемся, что США будут придерживаться рационального и объективного понимания Китая, двигаться навстречу Китаю, защищать политическую основу китайско-американских отношений и решать отдельные непредвиденные ситуации невозмутимо, профессионально и разумно»,— заявил китайский министр.

Однако из слов Энтони Блинкена не следовало, что Вашингтон намерен пересмотреть свой прежний подход к Китаю, хотя госсекретарь тщательно подбирал выражения, предпочитая жесткой риторике расплывчатые формулировки. «Госсекретарь дал понять, что США всегда будут стоять за интересы и ценности американского народа, работая со своими союзниками и партнерами над усилением нашего видения мира»,— говорится в сообщении Госдепартамента, распространенном по итогам переговоров Энтони Блинкена и Цинь Гана.

Как заявил глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер, «госсекретарь пригласил министра иностранных дел Цинь Гана в Вашингтон для продолжения обсуждений и они договорились запланировать ответный визит в удобное для сторон время».

На итоговой пресс-конференции перед отлетом в Вашингтон Энтони Блинкен назвал переговоры в Пекине «субстантивными, откровенными и конструктивными», отметив, что «разрыв отношений с Китаем не отвечает интересам США».

Впрочем, говоря о главном раздражителе двусторонних отношений — тайваньском вопросе, он все же не удержался от того, чтобы вновь возложить ответственность за эскалацию на Пекин. «Я поднял вопрос об озабоченности США, которую разделяют все больше стран, по поводу провокационных действий КНР в Тайваньском проливе, а также в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях»,— заявил Энтони Блинкен.

На пресс-конференции впервые за время визита госсекретаря в Пекин прозвучали и новые выпады в адрес России, которую он попытался противопоставить Китаю. При этом Энтони Блинкен использовал формулировки, которые никогда не использовала китайская сторона, сохраняющая равноудаленность от сторон украинского конфликта.

«В ходе встреч мы активно обсуждали региональные и глобальные вызовы, в том числе агрессивную войну России против Украины. Я повторил, что мы будем рады, если Китай сыграет конструктивную роль вместе с другими странами в достижении справедливого мира на Украине на основе принципов Устава ООН»,— заявил Энтони Блинкен. Напомним, что в своем первом заявлении по поводу китайского мирного плана по Украине, обнародованного в феврале, президент Байден и его окружение назвали инициативу председателя КНР Си Цзиньпина неприемлемой и отвечающей только интересам России.

Покидая Пекин, Энтони Блинкен также предостерег китайские компании от передачи Москве «важных технологий, в том числе с военной точки зрения». «Мы призываем внимательно следить за этим»,— строго заметил госсекретарь США.

Сергей Строкань