Песков отверг слова Зеленского о желании РФ развязать войну на Ближнем Востоке
Конфликт Израиля и Палестины — застарелый, и Россия не имеет отношения к его эскалации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия «заинтересована в развязывании войны на Ближнем Востоке».
Господина Пескова спросили во время пресс-колла, как в Кремле относятся к словам президента Украины. «Негативно, они совершенно не имеют под собой никаких оснований. Это совсем разные процессы, это застарелый конфликт — я имею ввиду палестино-израильский конфликт, который имеет очень глубокие корни, много глубоких противоречий. Многие знают предысторию, она настолько глубокая, что не все уже владеют нюансами»,— ответил представитель Кремля.
Война между Израилем и движением «Хамас» продолжается с 7 октября, в тот день израильскую территорию рано утром обстреляли сотнями ракет. Со стороны Израиля погибли более 900 погибших, Палестина сообщала о 700 жертвах. Сегодня, 10 октября, израильская армия сказала, что контролирует границу.
О конфликте читайте в материале «Ъ» «Палестинский вопрос дошел до точки».