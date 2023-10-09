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Коммерсантъ FM
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Палестинский вопрос дошел до точки

Россия и Лига арабских государств призвали к прекращению огня и переходу к окончательному урегулированию

Глава МИД РФ Сергей Лавров принял в понедельник генсека Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеда Абу аль-Гейта. Давно запланированная встреча состоялась как нельзя вовремя — через два дня после нападения на Израиль боевиков палестинского движения «Хамас», что может иметь серьезные последствия для всего региона. И Москва, и ЛАГ уверены, что остановить кровопролитие в этот раз мало. Пришло время для окончательного и всеобъемлющего палестино-израильского урегулирования.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его собеседник — генсек Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт — согласились с тем, что надо нацеливаться не только на приостановку острой фазы палестино-израильского конфликта, но и на поиск окончательного решения проблемы

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его собеседник — генсек Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт — согласились с тем, что надо нацеливаться не только на приостановку острой фазы палестино-израильского конфликта, но и на поиск окончательного решения проблемы

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его собеседник — генсек Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт — согласились с тем, что надо нацеливаться не только на приостановку острой фазы палестино-израильского конфликта, но и на поиск окончательного решения проблемы

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Необходимо не только срочно остановить боестолкновения, решить проблему с гражданскими лицами, которые в огромном количестве становятся жертвами нынешней ситуации, но и уделить особое внимание причинам, по которым палестинская проблема долгие десятилетия не может найти своего решения»,— заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая в понедельник встречу с генсеком ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом.

Эти переговоры были давно запланированы как часть подготовки к проведению в декабре в Марокко Российско-арабского форума сотрудничества, последнее заседание которого состоялось аж в апреле 2019 года. Между тем встреча Сергея Лаврова и Ахмеда Абу аль-Гейта оказалась на редкость актуальна. Напомним, что в субботу боевики палестинского движения «Хамас» атаковали Израиль. Были нанесены ракетные удары, под прикрытием которых боевики зашли на израильскую территорию. В ходе этого налета были убиты сотни человек (по последним данным, более 800, но многие тела еще не опознаны и многие люди не найдены).

Вечером в понедельник в российском посольстве в Израиле рассказали, что погиб один гражданин РФ, четверо числятся пропавшими без вести.

Примерно 130 человек оказались в руках боевиков и были увезены в сектор Газа в качестве заложников.

В ответ Израиль начал наносить воздушные удары по Газе. С субботы там, по данным палестинских властей, погибли 576 человек, число раненых — почти 3 тыс. Помимо этого, Израиль планирует наземную операцию в секторе Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом США Джо Байденом заявил: «У нас не осталось выбора». Израиль также принял решение о полной блокаде Газы. В частности, перекрывается подача воды, накануне прекратились поставки электричества и топлива.

Главное о том, что происходило в Израиле. День 3-й

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Израильские военные дали понять, что лидерам «Хамаса» в этот раз не удастся уцелеть. Со своей стороны, боевики продолжают обстреливать Израиль и совершать вылазки на его территорию. Велика вероятность открытия второго фронта. В воскресенье и понедельник в сторону Израиля из Ливана были выпущены минометные снаряды. Было также зафиксировано «проникновение подозрительных лиц». В свою очередь, израильские военные нанесли удары по Ливану.

На этом фоне ряд арабских стран, а также Турция предложили Израилю и «Хамасу» свои посреднические услуги.

Активнее всех действует Египет, который традиционно гасит конфликты между израильтянами и палестинцами, и Катар.

Руководство этой страны идеологически близко с «Хамасом», не имеет официальных контактов с Израилем, но поддерживает с ним сотрудничество в сфере безопасности, в том числе согласует финансирование Газы. Собственно, последние годы палестинцы и выживали во многом благодаря катарским грантам, которые шли на зарплату госслужащих, оплату топлива для электростанции и прочие нужды. Сейчас, судя по утечкам из арабских СМИ, «Хамас» планирует договориться при помощи Дохи об обмене заложников на палестинцев, которые находятся в израильских тюрьмах. В первую очередь речь идет о женщинах-заключенных. Занимается этим вопросом и Каир. Так, согласно египетскому изданию «Аль-Ахрам», Египет предлагает ввести режим прекращения огня, который должен соблюдаться сторонами до окончания обмена. С израильской стороны реакции к вечеру понедельника не было.

Краткий курс истории «Хамаса»

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Собственно, большая часть арабских стран выступает за скорейшую деэскалацию. Правда, градус настроений разнится в зависимости от уровня отношений с Израилем. Очень показательно заявление МИД ОАЭ. «Министерство подчеркивает, что нападение "Хамаса" на израильские города и деревни близ сектора Газа, включая обстрел населенных пунктов тысячами ракет, является серьезной эскалацией. Министерство шокировано сообщениями о похищении израильских граждан из своих домов для удержания в заложниках»,— говорится в сообщении ведомства. В ОАЭ подчеркнули, что «гражданскому населению с обеих сторон должна быть предоставлена полная защита в соответствии с международным гуманитарным правом». Ранее Абу-Даби уже призывал остановить эскалацию.

Напомним, что ОАЭ первыми из монархий Персидского залива пошли на нормализацию отношений с Израилем. А вот Саудовская Аравия только собиралась это сделать. Поэтому заявление МИДа королевства весьма сдержанно и в основном ограничивается призывами к деэскалации. К этому же призывает и большинство арабских стран, правда, они весьма недвусмысленно дают понять, что вина за произошедшее лежит на Израиле, который много лет затягивал переговоры.

Как шли переговоры Израиля с Саудовской Аравией

Такого подхода придерживается и Ахмед Абу аль-Гейт. В ходе визита в Москву генсек ЛАГ подчеркнул, что «отсутствие политического и договорного трека — причина того, что происходит сегодня». «Мы предупреждали, что экстремистские пути реализации политики Израиля — это бомба замедленного действия и нельзя смотреть на проблему только с одной стороны»,— сказал он. И при этом выразил сожаление, что многие западные страны заняли «двойственную позицию», то есть безоговорочно поддержали Израиль.

Иное дело Россия. «Мы узнали о результатах вчерашних переговоров в Совбезе ООН. Мы благодарим российскую сторону за ту позицию, которую она занимает по данному вопросу, а также ценим эту позицию. Проблема Палестины не нова, нельзя рассматривать текущую конфронтацию как что-то новое. У этого есть глубинные причины»,— сказал генсек ЛАГ, имея в виду, что нужно добиться окончательного решения палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств, записанного в резолюциях Совета Безопасности ООН.

Мировые СМИ о ближневосточном конфликте

В воскресенье на закрытом заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Это же повторил в понедельник и Сергей Лавров. «Много раз подобные срывы происходили, и никогда после того, как ситуация успокаивалась, не прилагались необходимые усилия к тому, чтобы устранить главную причину, подрывающую стабильность на Ближнем Востоке. Имею в виду урегулирование палестинской проблемы на основе двугосударственной формулы в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, договоренностями сторон в Осло и Мадриде, а также с Арабской мирной инициативой»,— сказал министр.

При этом господин Лавров не упустил возможности покритиковать западных, в первую очередь американских, коллег, которые, по его словам, желают безоговорочной победы Израилю и срывают коллективные усилия по урегулированию конфликта.

«Они пытаются подменить выполнение решений Совбеза ООН разговором об облегчении социально-экономических проблем палестинского населения, о налаживании текущих контактов между палестинцами и израильтянами в обеспечении повседневной безопасности на земле»,— пояснил министр.

США действительно в последнее время занимались этими вопросами, в том числе лоббируя переговоры Израиля с Саудовской Аравией. Правда, в отличие от предыдущей американской администрации действующий президент США Джо Байден не раз подчеркивал, что Вашингтон привержен формуле «два государства для двух народов». Другой вопрос, что в реализацию ее в последнее время верило все меньше палестинцев и израильтян. А последние события сделали любые переговоры еще более проблематичными. Даже прекращения огня — и того не предвидится. Такого поворота событий не поймут в первую очередь израильтяне, пережившие страшную трагедию.

Марианна Беленькая

Фотогалерея

Боевые действия между Израилем и сектором Газа

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Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками ХАМАС

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками ХАМАС

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками ХАМАС

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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