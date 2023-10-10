Минздрав сообщил о гибели более 700 палестинцев в секторе Газа
При атаках Израиля на сектор Газа погибли 704 палестинца, в том числе 143 ребенка и 105 женщин, сообщает агентство Ammon News со ссылкой на палестинский Минздрав. Еще около 4 тыс. человек получили ранения.
Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Число погибших в Израиле превысило 900 человек. Сегодня, 10 октября, ночью израильская армия нанесла по сектору Газа более 200 авиаударов.
О военном конфликте — в материале «Ъ» «Шок без трепета».
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
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