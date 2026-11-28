По словам дипломата, западные страны выдвигают обвинения в адрес Москвы, не представляя убедительных доказательств и не пытаясь выяснить обстоятельства инцидентов по существующим каналам связи. Господин Степанов подчеркнул, что Россия не заинтересована в обострении напряженности и прямом военном столкновении с НАТО.