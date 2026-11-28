Москва отвергла обвинения в намеренном нарушении воздушного пространства НАТО
Россия отвергает обвинения в намеренном нарушении воздушного пространства стран НАТО и Евросоюза. Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов в официальном телеграм-канале российского посольства. Заявление было сделано по итогам встречи в канадском МИДе.
По словам дипломата, западные страны выдвигают обвинения в адрес Москвы, не представляя убедительных доказательств и не пытаясь выяснить обстоятельства инцидентов по существующим каналам связи. Господин Степанов подчеркнул, что Россия не заинтересована в обострении напряженности и прямом военном столкновении с НАТО.
«Мы предостерегаем от использования антироссийских настроений в качестве предлога для дальнейшей милитаризации в Европе и за ее пределами», — говорится в заявлении.
Накануне МИД Канады вызвал российского посла в связи с обнаружением обломков ракет на территории Польши 20 ноября. В Оттаве заявили, что инцидент повышает риск непреднамеренной эскалации.