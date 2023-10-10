Песков о словах Кадырова: у нас есть связи с Палестиной и много общего с Израилем

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о поддержке Палестины. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия имеет давние связи как с палестинцами, так и с Израилем, а потому поддерживает отношения со всеми сторонами конфликта.

«У нас давние исторические связи с палестинцами. Мы продолжаем наши контакты. Речь о контактах на разных уровнях, в том числе высоком. Но одновременно у нас есть отношения с государством Израиль. У нас много общего — много соотечественников наших там живет. Поэтому поддерживаем отношения со всеми сторонами конфликта»,— ответил представитель Кремля на вопрос «Ъ FM» во время пресс-колла.

Господин Песков также уточнил, что Россия принимает участие во всех форматах, «к сожалению, немногочисленных», которые пытаются достичь урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. «Намерены и дальше прикладывать усилия и играть свою роль, чтобы найти пути урегулирования»,— добавил он.

Вчера, 9 октября, Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в войне Израиля с палестинскими боевиками «Хамаса» он поддерживает Палестину. При этом глава республики отметил, что выступает против войны, которая «в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее». Он призвал государство «остановить войну» и предложил использовать чеченские подразделения в качестве миротворцев.

Война между Израилем и движением «Хамас» продолжается с 7 октября. Российские власти ведут предварительную проработку вопроса возможной эвакуации граждан из сектора Газа. Также известно о двух погибших россиянах.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Палестинский вопрос дошел до точки».