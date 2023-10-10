РФ прорабатывает возможность эвакуации россиян из сектора Газа

Россия начала предварительную проработку вопроса возможной эвакуации граждан из сектора Газа, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. В случае, если «дойдет до реальных мероприятий», то россиян будут направлять в третьи страны, откуда их будут вывозить российские самолеты.

«Прорабатываем предварительно возможность эвакуации российских граждан из сектора Газа. Прорабатываем в сугубо предварительном порядке с учетом всех обстоятельств»,— сказал господин Викторов в эфире «Первого канала».

Дипломат рассказал, что в посольство в Израиле обращаются россияне, которые интересуются, как улететь из страны. Например, люди с билетами на руках, которые планируют уехать раньше, или клиенты зарубежных авиакомпаний, приостановивших полеты в Израиль. Господин Викторов не исключил возможности организации вывозных рейсов из Израиля.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов, Израиль начал операцию в секторе Газа. Сотни человек погибли, тысячи пострадали.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Леонид Уварчев