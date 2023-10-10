Израильская армия сообщила, что «более или менее» контролирует границу с Газой
Около 1500 тел членов палестинского движения «Хамас» были обнаружены на израильской территории в районе сектора Газа, сообщил представитель армии Израиля Ричард Хехт. По его словам, военные «более или менее восстановили контроль над границей» с сектором Газа.
Он рассказал, что израильская армия почти завершила эвакуацию всех населенных пунктов вокруг границы. «Со вчерашнего вечера мы знаем, что никто не входил (на территорию страны)… но проникновения все еще могут произойти»,— сказал он журналистам (цитата по AFP).
Война между Израилем и движением «Хамас» ведется 7 октября, она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов. Число погибших в Израиле превысило 900 человек, в секторе Газа жертвами стали более 700.
Подробности — в материале «Ъ» «Шок без трепета».