«Транснефть» 7 октября возобновила отгрузку нефтепродуктов из портов на экспорт

«Транснефть» (MOEX: TRNFP) возобновила отгрузку нефтепродуктов из морских портов на экспорт с 7 октября, сообщил представитель компании Игорь Демин. Экспорт через порты был приостановлен с 22 сентября после введения правительством ограничений для стабилизации топливного рынка.

«На основании заявок нефтяных компаний, подтвержденных в министерстве, и деклараций на них таможенной службы с минувшей субботы начались отгрузки нефтепродуктов»,— рассказал господин Демин (цитата по ТАСС).

21 сентября правительство ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации ситуации с ценами на внутреннем рынке и пресечения серого экспорта. На следующий день, 22 сентября, «Транснефть» сообщила о приостановке погрузки дизтоплива на экспорт в портах Новороссийска и Приморска. Топливо в эти порты поступало по нефтепроводам «Юг» и «Север».

Ряд новых системных мер для сохранения стабильности на топливном рынке был утвержден 6 октября. В частности, были сняты ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива.

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