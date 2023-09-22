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«Транснефть» остановила экспорт дизельного топлива через Приморск и Новороссийск

Компания «Транснефть» с сегодняшнего дня, 22 сентября, остановила погрузку дизельного топлива на экспорт в портах Новороссийска и Приморска. Топливо в эти порты поступало по нефтепроводам «Юг» и «Север». Об этом ТАСС сообщил представитель компании Игорь Демин.

«В соответствии с постановлением правительства РФ погрузка графиковых позиций под дизельное топливо евро 5 в портах Приморск и Новороссийск (продуктопроводы "Север" и "Юг") остановлена»,— сообщил представитель «Транснефти».

Накануне правительство ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации ситуации с ценами на внутреннем рынке и пресечения серого экспорта. Запрет касается бензина и дизтоплива.

Исключения действуют для поставок в ЕАЭС в рамках индикативных балансов или протоколов по правительственным соглашениям, в рамках гуманитарной помощи, а также поставок для военных за пределами страны и обеспечения деятельности Байконура и Шпицбергена.

По данным Росстата, с начала года розничные цены на бензин и дизельное топливо и по 18 сентября выросли на 9,4%. В середине августа с резким ростом цен на дизельное топливо и перебоями в его поставках столкнулись российские аграрии. Сегодня в Минсельхозе сообщили, что ситуация с поставками топлива аграриям начала стабилизироваться.

Подробнее об ограничениях — в материале «Топливо внутреннего сгорания».

Анастасия Ларина

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