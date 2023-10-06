Правительство подрегулировало дизель

Как и предполагал “Ъ”, вслед за согласованной с Минфином корректировкой топливного демпфера правительство наконец ослабило запрет на трубопроводный экспорт дизтоплива, разрешив его крупным нефтекомпаниям. С октября нефтяники снова будут получать полные выплаты по демпферу, которые в сентября были вдвое сокращены, что явилось одной из причин резкого роста цен на топливо. Эмбарго на экспорт необходимо было ослабить в условиях заполненности хранилищ «Транснефти» дизтопливом. Экспорт разрешают в том случае, если производитель поставит не менее 50% своего дизтоплива в РФ. Из крупнейших нефтекомпаний этому критерию не соответствовал «Сургутнефтегаз», владеющий Киришским НПЗ.

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Правительство 6 октября утвердило меры, которые призваны урегулировать ситуацию на топливном рынке. Среди них возвращение с 1 октября полных выплат по топливному демпферу, повышение с ноября требований для нефтяников по продаже на бирже до 15% и 12,5% от производимого бензина и дизтоплива соответственно. Также правительство вводит 50-процентную заградительную пошлину для перекупщиков нефтепродуктов, которая распространится и на НПЗ, занимающихся серым экспортом.

Эти меры правительство в экстренном режиме согласовывало на этой неделе, что позволило наконец ослабить введенный 21 сентября для нефтяников запрет на экспорт топлива, который из-за переполненности хранилищ «Транснефти» дизтопливом грозил НПЗ снижением нефтепереработки. В результате правительство разрешило трубопроводный экспорт дизтоплива для НПЗ крупных нефтекомпаний. При этом в сообщении Белого дома указывается, что они должны поставлять не менее 50% от произведенного дизтоплива на внутренний рынок. Этому критерию соответствовали не все производители топлива.

В соответствующем постановлении он прямо не указан, и собеседники “Ъ” полагают, что возможны исключения.

Так, по оценкам Виктора Катоны из Kpler, «Сургутнефгаз» (владеет Киришским НПЗ мощностью нефтепереработки более 20 млн тонн в год) в августе поставлял на внутренний рынок РФ лишь 17% от произведенного дизтоплива, в то время как для ЛУКОЙЛа этот показатель составил более 50%, для «Газпром нефти» — более 80%. «Сургутнефтегаз» являлся вторым по величине экспортером дизтоплива из России, отмечает он, поэтому компания сможет выйти на внешние рынки, только если перенаправит с экспортных направлений 220 тыс. тонн дизтоплива — фактически треть своего производства.

В то же время экспортеры, у которых уже изначально большая доля внутреннего рынка, скорее всего в большей степени будут выходить на экспорт, полагает господин Катона. Таким образом, «Роснефть» (без учета подконтрольной ей «Башнефти»), у которой 70% производства дизтоплива направлялось на внутренний рынок, почти наверняка будет экспортировать больше в будущем, считает аналитик.

В круг НПЗ, которые экспортируют дизтопливо трубопроводным транспортом и исторически отправляют на внутренний рынок менее 50% произведенного продукта, попадают также Антипинский (принадлежит «Русинвесту» Анатолия Яблонского), Волгоградский (ЛУКОЙЛ) и «ТАИФ-НК», добавляют в «Петромаркете». Вместе с Киришским эти четыре НПЗ в январе—августе 2023 года, по оценке агентства, отправили на внутренний рынок 25% произведенного топлива, одновременно с этим за тот же период на эти НПЗ пришлось 56% суммарного экспорта дизтоплива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом (составил 2,2 млн тонн, или 65% от суммарного экспорта дизтоплива из России). Снятие ограничения на трубный экспорт выглядит как мера, которая позволит, с одной стороны, вывезти из страны излишки топлива, которые никогда не будут востребованы в России, с другой — сохранить российский рынок профицитным по дизтопливу, и, тем самым, она не создаст предпосылок для существенного роста внутренних оптовых цен, отмечают в «Петромаркете».

Ключевой мерой по стабилизации цен на топливо, одобренной 6 октября, является корректировка демпфера — выплаты из бюджета, которые получают нефтекомпании за сдерживание цен на внутреннем рынке.

Минфин с сентября сократил демпферные выплаты, что явилось одной из причин резкого роста оптовых цен на топливо. Источники “Ъ” полагают, что Минфин мог вернуть полные выплаты по демпферу за счет дополнительных изъятий по НДПИ. Собеседник “Ъ” в нефтяной отрасли это подтверждает, не приводя деталей. По его словам, нефтекомпании выиграют по демпферу больше компенсаций, нежели отдадут по НДПИ. По оценкам «Петромаркета», если бы принятые корректировки демпфера были бы внедрены уже в сентябре, средние по стране оптовые цены на Аи-92 были бы на 23% ниже фактического сентябрьского уровня, дизтоплива — на 19%. Это, в свою очередь, создало бы предпосылки для полного снятия запрета на экспорт моторных топлив, добавили там, сентябрьские расходы бюджета по демпферу в этом случае составили бы около 280 млрд руб. (в сентябре нефтяные компании лишились выплат по демпферу из-за превышения ценами внутреннего оптового рынка максимально допустимого уровня).

Дмитрий Козлов