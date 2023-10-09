Число погибших в секторе Газа увеличилось до 493

Количество погибших в секторе Газа в результате эскалации между Израилем и Палестиной увеличилось до 493 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство здравоохранения Палестины.

Минздрав уточнил, что число пострадавших от ударов со стороны Израиля превысило 2,7 тыс. человек. Еще 15 человек погибли и более 50 получили ранения на Западном берегу реки Иордан.

На территории Израиля, по последней информации властей, погибло более 700 человек, еще 2,3 тыс. человек пострадали. 22 раненых находятся в критическом состоянии, 345 — в тяжелом. Накануне израильская общественная организация ZAKA обнаружила не меньше 260 тел участников музыкального фестиваля Nature Party на юге Израиля — он проходил в ночь перед атакой «Хамаса» рядом с границей сектора Газа. В посольстве России сообщили, что россиян среди пострадавших или пропавших без вести нет.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Петр Бузлаев