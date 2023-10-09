NYT: у разведки Израиля не было данных о подготовке нападения «Хамаса»
У израильской разведки не было данных о подготовке нападения палестинского движения «Хамас», заявили The New York Times (NYT) американские и израильские чиновники. Они назвали это провалом в работе разведки.
Неназванные американские официальные лица заявили, что «Хамас» «добился полной тактической неожиданности». По словам представителя израильского Минобороны и американских чиновников, ни одна из израильских спецслужб не была предупреждена о том, что палестинское движение готовит атаку, состоящую из скоординированных наземных, воздушных и морских ударов. Кроме того, нападение «Хамаса» «удивило многие западные спецслужбы», но они не отслеживают деятельность движения так внимательно, как это делают Израиль или Египет, отмечает NYT.
Газета обращает внимание, что «Хамасу» удалось «подавить» систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол». Она была перегружена «шквалом недорогих, но смертоносных ракет», пишет NYT, уточняя, что самой системе ПРО уже десять лет.
Война между Израилем и движением «Хамас» началась 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов. По последним данным, в секторе Газа погибли более 430 человек, ранены свыше 2 тыс. В Израиле число погибших превысило 700.
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