NYT: у разведки Израиля не было данных о подготовке нападения «Хамаса»

У израильской разведки не было данных о подготовке нападения палестинского движения «Хамас», заявили The New York Times (NYT) американские и израильские чиновники. Они назвали это провалом в работе разведки.

Неназванные американские официальные лица заявили, что «Хамас» «добился полной тактической неожиданности». По словам представителя израильского Минобороны и американских чиновников, ни одна из израильских спецслужб не была предупреждена о том, что палестинское движение готовит атаку, состоящую из скоординированных наземных, воздушных и морских ударов. Кроме того, нападение «Хамаса» «удивило многие западные спецслужбы», но они не отслеживают деятельность движения так внимательно, как это делают Израиль или Египет, отмечает NYT.

Газета обращает внимание, что «Хамасу» удалось «подавить» систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол». Она была перегружена «шквалом недорогих, но смертоносных ракет», пишет NYT, уточняя, что самой системе ПРО уже десять лет.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов. По последним данным, в секторе Газа погибли более 430 человек, ранены свыше 2 тыс. В Израиле число погибших превысило 700.

Подробности — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Фотогалерея Боевые действия между Израилем и сектором Газа Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет Фото: Fatima Shbair / AP Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Поврежденный в результате обстрела автомобиль в 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обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Oren Ziv / AP Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля Фото: Reuters / Mahmoud Issa Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле Фото: Reuters / Ahmed Zakot Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля Фото: Reuters / Bassam Masoud Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль) Фото: Reuters / Ammar Awad Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе Фото: Hatem Moussa / AP Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа Фото: Hatem Ali / AP Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль) Фото: Reuters / Hadas Parush Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа Фото: Ammar Awad / Reuters Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому Фото: Adel Hana / AP Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинцы осматривают обломки здания после израильского 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Лаура Кеффер