Атака «Хамаса» отозвалась в США

Произошедшее 7 октября нападение боевиков палестинского движения «Хамас» на Израиль вызвало однозначную реакцию в Вашингтоне. Подавляющее большинство политиков, включая действующего и бывшего президентов Джо Байдена и Дональда Трампа, всецело поддержали своего ближневосточного союзника в борьбе с исламистами. И хотя среди американского истеблишмента наблюдался консенсус по поводу того, как относиться к вспыхнувшему конфликту, в причинах случившегося единодушия не наблюдается. Наоборот, разгоревшаяся война стала еще одним фронтом внутриполитической борьбы в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Бывший президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Во внутриполитических разногласиях в США, казалось достигнувших пика с отставкой с поста спикера Палаты представителей Кевина Маккарти из-за бюджетных споров между республиканцами и демократами, включая помощь Украине, появилась еще одна линия разлома. Новые споры вспыхнули сразу после того, как боевики движения «Хамас» вторглись на территорию Израиля, совершив беспрецедентное по масштабам за многие десятилетия нападение. При этом поначалу могло показаться, что атака на одного из ближайших союзников США вне НАТО добавит единства американским политикам. И действительно, все, от господ Байдена и Трампа до конгрессменов и сенаторов, принялись выражать поддержку Израилю, а также требовать и обещать помощь в возмездии.

Однако почти сразу политики перешли к поиску виновных, и каждый из них совершенно не сомневался в том, на ком лежит ответственность за вспышку насилия на Ближнем Востоке. Причем обвинения прозвучали не только по отношению к конкурирующей партии, но и вызвали внутрипартийные споры. Как написала газета The Washington Post, «не потребовалось много времени, чтобы смертоносное нападение на Израиль стало еще одним поводом для раздора в воинственной внутренней политике США».

Сильнее всего это проявилось в президентской гонке. И, как отмечали эксперты, прозвучавшая с разных сторон и в разные стороны критика стала ярким доказательством весьма нетипичной еще несколько лет назад ситуации для США: внешняя политика фактически оказалась в центре внутриполитической борьбы.

«Раньше мы говорили, что политика заканчивается у кромки воды, и особенно когда дело касалось Израиля — там был довольно единый фронт»,— подчеркнул Бретт Брюн, работавший в Совете национальной безопасности при президенте Бараке Обаме.

Но теперь все изменилось.

Так, экс-глава Белого дома и нынешний лидер среди республиканских кандидатов Дональд Трамп во время предвыборного митинга в штате Айова осудил «террористическое вторжение "Хамаса"» и призвал Израиль «очень мощно» на него ответить. Однако ответить за все, по мнению господина Трампа, придется и администрации Джо Байдена, поскольку, именно он, как считает экс-президент, способствовал агрессии «Хамаса», добившись сделки с Тегераном по освобождению американских заключенных из иранских тюрем и размораживанию $6 млрд, принадлежащих Исламской Республике.

«Я бы нисколько не удивился, если часть этого огромного богатства, которое они только что заполучили, внезапно ушла бы на такой уровень агрессии. При мне такого уровня агрессии у них (боевиков "Хамаса".— “Ъ”) не было»,— заявил Дональд Трамп, добавив, что именно «доллары американских налогоплательщиков помогли профинансировать эти атаки».

Эту мысль в различных формулировках тут же поддержали и соперники господина Трампа по республиканской гонке — экс-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, сенатор Тим Скотт и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи.

От атак на Джо Байдена президента и его команду принялась защищать пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон, назвавшая обвинения со стороны республиканцев «ложными» и с сожалением отметившая, что из-за Закона Хэтча, обязывающего федеральных служащих в рабочее время оставаться политически нейтральными, не может как следует высказаться. «Ни один цент из этих средств еще не был потрачен, а когда он будет потрачен, то использовать его можно будет только на такие вещи, как еда и лекарства для иранского народа. Эти деньги не имеют абсолютно никакого отношения к ужасающим атакам, и сейчас не время распространять дезинформацию»,— заключила госпожа Уотсон.

Сам Джо Байден заверил, что США «никогда не перестанут прикрывать спину» Израиля, а если кто-то вздумает причинить вред американскому союзнику, то тому несдобровать.

«Сейчас не тот момент, когда какая-либо враждебная Израилю сторона может использовать эти нападения в своих интересах. Мир наблюдает за вами»,— сказал он, добавив, что его поддержка Израиля была «твердой, как скала».

С последним утверждением никто из республиканцев, которые традиционно куда активнее поддерживают Израиль, естественно, не согласился. Однако, например, Майк Пенс, покритиковав Джо Байдена, принялся ругать и собственную Республиканскую партию. По его мнению, одним из стержней республиканцев всегда было убеждение, что «Америка — лидер свободного мира». Однако изоляционистская политика, воспеваемая Дональдом Трампом, Вивеком Рамасвами и Роном Десантисом, которые, согласно опросам, пользуются пока куда большей популярностью у консервативных избирателей, чем господин Пенс, довела до того, что «Хамас» позволяет себе почти беспрепятственно атаковать Израиль, посетовал бывший вице-президент.

Майк Пенс пришел к выводу, что США находятся в большой опасности, поскольку, с одной стороны, Джо Байден «проявляет слабость на мировой арене», а с другой — «лидеры Республиканской партии тоже сигнализируют об уходе с мировой арены».

«Пришло время вернуться к миру с помощью силы»,— провозгласил господин Пенс и, как отметило издание Politico, сорвал бурные и продолжительные аплодисменты, мягко говоря не соответствующие его рейтингу в соцопросах.

Правда, в чем были претензии Майка Пенса к Дональду Трампу, с которым он, будучи вице-президентом, вместе продвигал так называемые соглашения Авраама о нормализации отношений Израиля с рядом арабских стран, и Рону Десантису, призвавшему к «быстрому и смертоносному ответу» за атаки «Хамаса», было не вполне понятно.

Между тем атмосфера среди сенаторов и конгрессменов тоже была неспокойная. Спустя несколько часов после атаки «Хамаса» американские законодатели наперебой принялись обещать больше помощи союзнику США на Ближнем Востоке. Однако нападение радикалов застало членов Конгресса в разгар политического кризиса. Как отмечают эксперты, помощь они пообещали молниеносно, но быстро ее предоставить будет проблематично: оставшаяся без спикера Палата представителей в результате бунта внутри республиканцев просто-напросто не сможет ее одобрить. Как отметило Politico, дополнительное финансирование Израилю было обещано в субботу, 7 октября, а выборы нового спикера назначены только на 11 октября.

Поэтому к проблеме согласования федерального бюджета, которую во избежание шатдауна было бы хорошо решить до конца 17 ноября, и выделения помощи Украине добавился еще и вопрос экстренного финансирования Израиля. «Палата представителей ничего не может сделать, пока они не выберут спикера. И я не знаю, произойдет ли это быстро»,— пояснил отстраненный с этого поста Кевин Маккарти.

При этом демократы не спешили стройными рядами использовать произошедшее в Израиле для критики республиканцев, раскол среди которых привел к параличу Палаты представителей. Но в этом, возможно, и не было острой необходимости, поскольку Республиканская партия сама отлично с этим справлялась. Тот же господин Маккарти, который уже отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост спикера (что не помешало группе умеренных республиканцев все равно заикнуться о его возвращении на должность), заявил, что из-за крайних консерваторов «мир не будет в безопасности» и может «усомниться в США».

В этом его поддержал и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, связавший помощь Израилю с помощью Украине. «Неспособность поддержать друзей, подвергшихся нападению — в Киеве или Тель-Авиве, только придаст смелости крупнейшему в мире государству — спонсору терроризма и его коллегам-автократам, которые внимательно следят за ослаблением американского лидерства»,— обрушился сразу на всех господин Макконнелл.

Тем временем зачинщик кризиса в Палате представителей Мэтт Гейтс нисколько не смущался из-за намеков коллег и активничал в соцсетях. Так, судя по опубликованным на его страницах записям и репостам, господин Гейтс уверен: кризис на Украине и южной границе США, а также атаки на Израиль — все это следствие политики Джо Байдена, а «спекуляции о "парализованном" Конгрессе» — полная ерунда, поскольку, кроме как «осуждающей "Хамас" резолюции», вряд ли Палата представителей смогла бы предпринять что-то настолько срочное, что не может подождать пары дней до выборов нового спикера.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 8 октября между тем уже заявил, что Израиль запросил у Вашингтона дополнительные поставки оружия. Однако, в каком виде, как скоро и на какие деньги этот запрос будет удовлетворен, он оперативно прояснить не смог.

Алексей Забродин