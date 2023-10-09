Иран отрицает причастность к планированию нападения на Израиль
Иран не причастен к планированию или осуществлению нападения палестинского движения «Хамас» на Израиль, сообщает портал Amwaj.media со ссылкой на источники. Аналогичную версию озвучило представительство Ирана при ООН. The Wall Street Journal (WSJ) ранее написала, что Тегеран помог «Хамасу» спланировать атаку на Израиль.
В диппредставительстве Ирана заявили, что решения, принимаемые палестинским движением, «являются полностью автономными и непоколебимо соответствуют законным интересам палестинского народа». Дипломаты отметили, что Иран решительно поддерживает Палестину, но не участвует в предпринимаемых ею ответных действиях, поскольку все решения принимают только палестинские власти. По мнению иранских дипломатов, Израиль «пытается оправдать свою неудачу и приписать ее разведывательной мощи Ирана и оперативному планированию».
Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет утром 7 октября. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов. По последним данным, в секторе Газа погибли более 400 человек, свыше 123,5 тыс. палестинцев покинули свои дома. Источники WSJ утверждали, что офицеры Корпуса стражей исламской революции (элитное подразделение вооруженных сил Ирана) работали с членами «Хамаса» над разработкой воздушных, наземных и морских вторжений.
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