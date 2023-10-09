Число погибших в секторе Газа возросло до 424 человек

В секторе Газа в результате израильских атак погибли не меньше 424 человек, сообщил Минздрав Палестины. Ранее было известно о 379 погибших и 2,2 тыс. пострадавших. В Израиле число погибших превысило 700 человек.

В Telegram-канале министерства отмечается, что 424 человека погибли с 7 октября. С начала года число убитых составляет 676 человек.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов. Больше 123 тыс. палестинцев покинули дома в секторе Газа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Леонид Уварчев