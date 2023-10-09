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Коммерсантъ FM
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WSJ: Иран помог движению «Хамас» спланировать атаку на Израиль

Иран с августа помогал палестинскому движению «Хамас» планировать атаку на Израиль, сообщили высокопоставленные источники The Wall Street Journal (WSJ) в «Хамасе» и шиитской группировке «Хезболлах» (поддерживается Тегераном). Информацию газете подтвердили европейский чиновник и советник правительства Сирии. Утверждается, что Иран «дал зеленый свет» на начало атаки 2 октября в ходе встречи в Бейруте.

Как пишет WSJ, офицеры Корпуса стражей исламской революции (элитное подразделение вооруженных сил Ирана) работали с боевиками «Хамаса» над разработкой воздушных, наземных и морских вторжений. По данным газеты, более глобальной целью КСИР является создание для Израиля угрозы со всех сторон. Утверждается, что планы уточнялись в ходе нескольких встреч в Бейруте.

Белый дом ранее заявлял, что в США считают преждевременным делать выводы о причастности Ирана к атаке «Хамаса». Госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что у США нет доказательств причастности Тегерана.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов. Сотни человек погибли, тысячи пострадали.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Леонид Уварчев

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