Посольство России в Израиле проверяет информацию о похищении россиянок боевиками

Сотрудники посольства РФ в Израиле проверяют информацию о пленении россиянок палестинскими боевиками «Хамаса». На данный момент подтверждений этому нет, сообщили в пресс-службе дипмиссии ТАСС.

Вчера, 7 октября, ряд СМИ писали о похищении десятка девушек палестинскими боевиками «Хамас» на фестивале электронной музыки Nature Party. Похищение было совершенно на границе с сектором Газа, недалеко от израильского города Офаким. Российские СМИ связались с Елизаветой Прудниковой, которая указана как контактное лицо похищенной Карины Притики (Фритики). Елизавета сообщила «Известиям», что не была на фестивале, но там находилась ее сестра и связи с ней нет. Девушка подчеркнула, что у них с сестрой нет российского гражданства. «RT» сообщил, что Елизавета Прудникова — «у себя дома, в Москве».

РЕН ТВ позднее опубликовал видео из Stories девушки по имени Елизавета Прудникова в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена), на нем она говорит, что «не знает, что происходит», находится дома и «только проснулась». Видео опубликовано в соцсети около 11:00, первые ее комментарии у СМИ появились около 10:00.

Утром, 7 октября, бойцы палестинского исламского движения «Хамас» начали ракетный обстрел территории Израиля. Немного позже боевики зашли в в населенные пункты Израиля, где захватили заложников. В ответ на атаку Израиль начал контртеррористическую операцию. Обе стороны заявляют о погибших и пострадавших и называют конфликт войной. Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке сегодня, 8 октября, пройдет заседание Совбеза ООН.

Об обострении ситуации в регионе — в материале «"Государство Израиль находится в состоянии войны"».

Александра Горошилова