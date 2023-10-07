Сирия поддержала атаки «Хамаса» на Израиль

Министерство иностранных дел Сирии поддержало атаки бойцов палестинского исламского движения «Хамас» на Израиль, передает сирийское госагентство SANA.

«Сирия подтверждает свою поддержку палестинского народа и его сил, борющихся с сионистским терроризмом, и подчеркивает, что Палестина близка к достижению желанной победы»,— говорится в заявлении МИДа.

Сегодня утром, 7 октября, «Хамас» начал ракетный обстрел территории Израиля — сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракетах. Боевики «Хамаса» зашли в населенные пункты Израиля, где захватили заложников. Своей целью группировка называет создание палестинского государства. Действия «Хамаса» поддержал Иран.

В ответ на атаку Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа. Министр обороны страны Йоав Галант назвал происходящее войной и пообещал, что Израиль ее выиграет. Поддержку Израилю выразили НАТО и США. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о необходимости проведения длительной и мощной операции в секторе Газа.

По последним данным израильского Минздрава, в стране погибло более 100 израильтян, 900 получили ранения. В секторе Газа погибли 198 человек, пострадали — 1610, сообщает министерство здравоохранения Палестины.

Эрдни Кагалтынов