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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
МирКонфликты

IRNA сообщило о новых ударах по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе

На иранском острове Кешм прозвучало несколько взрывов. По всей видимости, остров был атакован — удары пришлись по нескольким объектам на острове, сообщило государственное агентство IRNA. Местные власти произошедшее пока не комментировали.
Иранские СМИ также сообщали о взрывах, раздавшихся в городах Бендер-Аббасе и Сирике, которые находятся на юге республики. По информации Tasnim, населенные пункты атакованы не были. Как уточнило агентство, громкие звуки были связаны с работой иранских береговых вооружений и «действиями по обеспечению безопасности в Ормузском проливе».
Кешм — это крупнейший остров в Ормузском проливе. В предыдущий раз американские военные нанесли по нему удар в ночь на 7 ноября, чтобы уничтожить зенитную установку, сообщал президент США Дональд Трамп. Эта атака, как отмечал Axios, произошла после того, как с острова была запущена ракета в сторону истребителя ВВС США.
Сейчас представители Ирана ведут переговоры с США через посредников в Катаре. Дональд Трамп говорил, что Вашингтон вряд ли будет возобновлять удары по Ирану, пока сохраняется переговорный процесс. Fox News при этом сообщал, что Белый дом планирует возобновить прямые боевые действия уже 9 ноября.