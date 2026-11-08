IRNA сообщило о новых ударах по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе
На иранском острове Кешм прозвучало несколько взрывов. По всей видимости, остров был атакован — удары пришлись по нескольким объектам на острове, сообщило государственное агентство IRNA. Местные власти произошедшее пока не комментировали.
Иранские СМИ также сообщали о взрывах, раздавшихся в городах Бендер-Аббасе и Сирике, которые находятся на юге республики. По информации Tasnim, населенные пункты атакованы не были. Как уточнило агентство, громкие звуки были связаны с работой иранских береговых вооружений и «действиями по обеспечению безопасности в Ормузском проливе».
Кешм — это крупнейший остров в Ормузском проливе. В предыдущий раз американские военные нанесли по нему удар в ночь на 7 ноября, чтобы уничтожить зенитную установку, сообщал президент США Дональд Трамп. Эта атака, как отмечал Axios, произошла после того, как с острова была запущена ракета в сторону истребителя ВВС США.