Иран поддержал нападение «Хамаса» на Израиль

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф поздравил палестинцев, а также все «антисионистские движения сопротивления» в регионе с началом «военной операции» в Израиле. Поддержку действиям палестинского исламистского движения «Хамас» выразил также советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи генерал Рахим Сафави. Он назвал атаку «Хамаса» операцией «Наводнение Аль-Акса» и поздравил палестинских бойцов с ее началом. Он подчеркнул, что Иран будет с палестинцами вплоть до освобождения Палестины и Иерусалима, передает агентство ISNA.

Аль-Акса — мечеть, которая находится на Храмовой горе в Иерусалиме. «Хамас» обвиняет Израиль в оккупации и неоднократных вторжениях в мечеть.

Депутаты иранского меджлиса (парламента) также поддержали атаку «Хамаса» на Израиль. Перед собранием, которое посвящено действиям «Хамаса», депутаты в микрофон спикера скандировали лозунги «смерть Израилю», «смерть Америке», «смерть Англии», «Израиль уничтожен» и «Палестина победит», передает корреспондент иранского агентства Tasnim из здания парламента.

Сегодня, 7 октября, утром «Хамас» начал ракетный обстрел территории Израиля — сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракетах. Боевики «Хамаса» зашли в населенные пункты Израиля, где захватили заложников. Своей целью группировка называет создание палестинского государства.

В ответ на действия «Хамаса» Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа. Министр обороны страны Йоав Галант назвал происходящее войной и пообещал, что Израиль ее выиграет.

По последним данным, в Израиле жертвами атаки «Хамаса» стали 40 израильтян, 740 пострадали. В результате военной операции Израиля в секторе Газа погиб 161 палестинец, 931 получил ранения.

Эрдни Кагалтынов