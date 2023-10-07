Нетаньяху рассказал Байдену о планах провести продолжительную и мощную военную кампанию против «Хамаса»

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Господин Нетаньяху поблагодарил господина Байдена за поддержку, заявил, что Израилю нужна «длительная и мощная кампания, в результате которой Израиль одержит победу», передает канцелярия израильского премьер-министра в соцсети X.

Как говорится в сообщении канцелярии, Джо Байден подчеркнул, что США поддерживают Израиль и его право на самозащиту.

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