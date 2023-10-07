Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нетаньяху рассказал Байдену о планах провести продолжительную и мощную военную кампанию против «Хамаса»

Нетаньяху сообщил Байдену о решении провести длительную операцию в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Господин Нетаньяху поблагодарил господина Байдена за поддержку, заявил, что Израилю нужна «длительная и мощная кампания, в результате которой Израиль одержит победу», передает канцелярия израильского премьер-министра в соцсети X.

Как говорится в сообщении канцелярии, Джо Байден подчеркнул, что США поддерживают Израиль и его право на самозащиту.

Новость дополняется.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...