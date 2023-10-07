Число жертв военных действий между Израилем и «Хамасом» достигло 298

В результате атаки палестинского исламского движения «Хамас» на Израиль погибло более 100 израильтян, 900 получили ранения, сообщает телеканал i24 со ссылкой на израильский Минздрав. Министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели 198 человек и ранении 1610 в результате военной операции Израиля в секторе Газа, передает телеканал Al Hadath.

Сегодня утром, 7 октября, «Хамас» начал ракетный обстрел территории Израиля — сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракетах. Боевики «Хамаса» зашли в населенные пункты Израиля, где захватили заложников. Своей целью группировка называет создание палестинского государства. Действия «Хамаса» поддержал Иран.

В ответ на атаку Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа. Министр обороны страны Йоав Галант назвал происходящее войной и пообещал, что Израиль ее выиграет. Поддержку Израилю выразила НАТО.

Эрдни Кагалтынов