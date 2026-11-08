Гурманские будни
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Итальянцы на Неглинной
На Неглинной, напротив ЦУМа, открылся Oltre Cafe — новый проект Lucky Group и продолжение ресторана Oltremare. Формально это кафе, по сути — итальянский ресторан с пастой ручной работы, рыбой, мясом и баром, в котором уже можно задержаться до вечера.
Открывается он в момент, когда итальянская кухня в Москве давно перестала быть модой и превратилась в базовую необходимость: пасту заказывают в будни, вино — без повода, а тирамису — даже те, кто обычно говорит, что «не ест сладкое».
За Oltre Cafe стоит команда из пяти итальянцев. Гастрономическое направление возглавляет бренд-шеф Эмануэле Поллини. С ним работают шеф-повара Борис Йованович и Марко Пеннизи, десертами занимается Маттео Лаи. Если Oltremare — ресторан для особого случая, то Oltre Cafe задуман как его более свободная и менее дорогая версия: сюда можно прийти на обед, ужин, бокал вина или просто за десертом.
Кухня здесь не претендует на революцию. В основе — понятные вещи: свежая рыба и морепродукты, хорошие мясные отрубы, сезонные овощи, паста ручной работы. Итальянская логика проста: если продукт хороший, его не нужно прятать под соусом. В меню есть и узнаваемая классика, и позиции с характером.
На стартер предлагают крудо из трех видов рыбы: тунца аками, хамачи и сибаса с боттаргой. Все это приправляют хорошим оливковым маслом, мальдонской солью, лимоном и лаймом (3100 руб.). Еще одна позиция — трио тартаров из говядины: три мини-порции на одной тарелке. Один подают с перепелиным яйцом, каперсами, корнишонами и айоли, второй — с бальзамическим кремом и соусом из горгонзолы, третий — с трюфельным кремом и черным трюфелем (2300 руб.). В меню также есть пицца на тонком тесте: пожалуй, все популярные варианты — «Четыре сыра», «Капричоза», «Маргарита» и другие. Стоимость — от 1600 до 2300 рублей.
Раздел горячих блюд открывает трубчатая паста каламаретти с насыщенным, слегка дымным томатным соусом. Такой вкус получается за счет запекания томатов (1500 руб.).
Дальше — строццапрети пастиччати с густым, почти кремовым рагу болоньезе (1700 руб.). Среди горячих блюд также привлекает внимание бургер с сыром качокавалло и картофелем фри с трюфелем (1900 руб.) и осьминог по-галисийски с паприкой, картофелем и томатами черри (2900 руб.). Здесь же можно заказать стейк рибай и флорентийский стейк — оба по 1600 руб. за 100 г.
Десертная витрина здесь работает не хуже кухни. Клафути с грушей и джандуйей, лимонный кекс, кремино из фундука, бискотти, шукетте и шоколадный мусс с оливковым маслом и солью — список, из которого трудно выбрать только одну позицию. Цены варьируются от 200 до 1340 рублей.
До конца года в меню появятся и завтраки.
За бар отвечает Дмитрий Рыболовлев. В карте — итальянская коктейльная классика: Bellini, Rossini, Sgroppino. Рядом — авторские Kosho Tomatino, Turista Highball и Melonero.
Винную карту составила шеф-сомелье Елена Ахватова. Логика простая: вино должно помогать еде, а не перетягивать внимание на себя. В карте есть характерные, но не тяжелые вина, а отдельная глава посвящена шампанскому: от больших домов до небольших производителей, от Blanc de Blancs до розе.
Интерьер придумали в бюро Sundukovy Sisters во главе с сестрами Олей и Ирой Сундуковыми. В залах — мрамор, мягкий свет, натуральные материалы и рояль в конце второго зала. Он напоминает о том, что в этом здании когда-то работал музыкальный магазин. Студия сохранила и отреставрировала лепнину с музыкальными инструментами, а старый мраморный пол превратила в декоративные вставки. На стенах — работы Александры Батеевой и Софии Плехановой, находки с европейских блошиных рынков.
Oltre Cafe
Неглинная улица, дом 8/10
Ежедневно с 12.00 до 00.00
Новая коллекция саке в Fumisawa Sushi
С похолоданием внимание смещается к напиткам, которые согревают.
В Fumisawa Sushi сделали ставку на саке: ресторан представил новую подборку японских позиций и металлические кувшины чирори для теплой подачи.
Чирори Asahi обычно сделаны из меди с темной бронзовой отделкой, а ручку обвивает ротанг. Саке-сомелье Иван Палащенко нагревает напиток на водяной бане, постепенно доводя его до нужной температуры, — так раскрываются аромат и текстура.
В теплую подачу вошли Хакусика Тарудзаке с кедровым оттенком(900 руб.), сухое Карихо Намахаге из Акиты (1100 руб.) и Кайун Токубацу с нотами дыни и ананаса (1000 руб.). Также в карте — Инатахимэ Дзюнмай Дайгиндзе 30 Генсю с ароматами дыни и личи (2100 руб.) и игристое Дассай Нигори 45 с мягкой рисовой сладостью (11 000 руб./бутылка).
Осень в японской традиции связана с завершением сбора риса и благодарностью за урожай. Новая коллекция позволяет познакомиться с разными регионами сакеварения и традицией подачи напитка.
Fumisawa Sushi
Петровка улица, дом 5
Ежедневно с 12.00 до 00.00