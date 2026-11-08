Гурманские будни

На стартер предлагают крудо из трех видов рыбы: тунца аками, хамачи и сибаса с боттаргой. Все это приправляют хорошим оливковым маслом, мальдонской солью, лимоном и лаймом (3100 руб.). Еще одна позиция — трио тартаров из говядины: три мини-порции на одной тарелке. Один подают с перепелиным яйцом, каперсами, корнишонами и айоли, второй — с бальзамическим кремом и соусом из горгонзолы, третий — с трюфельным кремом и черным трюфелем (2300 руб.). В меню также есть пицца на тонком тесте: пожалуй, все популярные варианты — «Четыре сыра», «Капричоза», «Маргарита» и другие. Стоимость — от 1600 до 2300 рублей.