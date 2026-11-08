В Москве ограничили работу аэропорта Домодедово
Использование воздушного пространства в районе аэропорта Домодедово было ограничено, авиагавань начала принимать и отправлять самолеты «по согласованию с соответствующими органами». Об этом сообщили в Росавиации.
Меры были приняты, чтобы обеспечить безопасность полетов, отметили в агентстве. Там предупредили о том, что расписание рейсов из-за этих мер может быть изменено.
Обычно подобные ограничения в российских аэропортах вводят из-за угрозы удары БПЛА по региону. Ранее работу приостановил аэропорт Калуги (Калужская область граничит с Московской). Ночью была атакована Тульская область, которая находится к югу от Москвы,— над регионом были сбиты два БПЛА, сообщал губернатор Дмитрий Миляев. Столичные власти при этом не сообщали об ударах БПЛА по московскому региону.