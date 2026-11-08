В Молдавии запустили новую линию электропередачи в обход Приднестровья

Общая стоимость проекта составила около €61 млн. Изначально линию планировалось сдать в августе 2024 года, но ввод в эксплуатацию откладывался пять раз из-за сложностей с поставками оборудования. Одними из причин телеканал называет боевые действия на Украине, а также задержку в ремонте ключевого трансформатора, отправленного в Испанию.