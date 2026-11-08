В Молдавии запустили новую линию электропередачи в обход Приднестровья
В Молдавии запустили линию электропередачи Вулканешты — Кишинев. Она позволит покрывать до 50% потребностей страны в электроэнергии и снизит зависимость от поставок через Приднестровье, заявили власти республики.
Ввод линии в эксплуатацию сопровождался торжественной церемонией, которая состоялась 8 ноября, сообщает телеканал Moldova 1. На ней присутствовали президент республики Майя Санду, а также европейский комиссар Марта Кос. «Никто больше не сможет нас шантажировать, отключать свет и перекрывать тепло»,— объявила госпожа Санду.
Линия напряжением 400 кВ и протяженностью 157 км соединила юг страны со столицей в обход энергетического узла в Кучургане в Приднестровье. Она обеспечивает прямой доступ Молдавии к румынскому и европейскому энергорынкам (ENTSO-E).
Общая стоимость проекта составила около €61 млн. Изначально линию планировалось сдать в августе 2024 года, но ввод в эксплуатацию откладывался пять раз из-за сложностей с поставками оборудования. Одними из причин телеканал называет боевые действия на Украине, а также задержку в ремонте ключевого трансформатора, отправленного в Испанию.