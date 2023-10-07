НАТО осудила атаки «Хамаса» на Израиль

Представитель НАТО Дилан Уайт заявил, что Североатлантический альянс решительно осуждает террористические атаки палестинского исламистского движения «Хамас» на Израиль. Он подчеркнул, что Израиль имеет право на самозащиту.

«Мы решительно осуждаем сегодняшние террористические атаки ''Хамаса'' на партнера НАТО — Израиль. Наши мысли с жертвами и всеми пострадавшими. Терроризм представляет собой фундаментальную угрозу для свободных обществ, и Израиль имеет право на самозащиту»,— написал господин Уайт в соцсети X.

Сегодня утром, 7 октября, «Хамас» начал ракетный обстрел территории Израиля — сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракетах. Боевики «Хамаса» зашли в населенные пункты Израиля, где захватили заложников. Своей целью группировка называет создание палестинского государства. Действия «Хамаса» поддержал Иран.

В ответ на атаку Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа. Министр обороны страны Йоав Галант назвал происходящее войной и пообещал, что Израиль ее выиграет.

По последним данным, в Израиле жертвами атаки «Хамаса» стали 40 израильтян, 800 пострадали. Палестинская сторона сообщает о 198 убитых и 1610 пострадавших в секторе Газа в результате операции Израиля, передает Associated Press.

Эрдни Кагалтынов