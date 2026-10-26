Серость торжествует

В первой половине 2026 года число зафиксированных нарушений прав на бренды выросло на 56,9% год к году, до 320,3 тыс., следует из имеющихся у “Ъ” данных платформы BrandSecurity. Наибольшая доля контрафактной и «серой» продукции приходится на категории с высоким потребительским спросом и средним чеком, как, например, одежда, обувь, косметика, парфюмерия и бытовая химия, отмечают в компании. Одна из причин такой ситуации — рост количества зарубежных продавцов на российских интернет-площадках, считает основатель BrandSecurity Руслан Кривулин. Нередко такие продавцы используют копии оригинальных карточек и предлагают товары по более низкой цене.