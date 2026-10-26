Серость торжествует
Число интернет-продаж контрафакта в РФ выросло на 57%
По итогам января—июня 2026 года в России было зафиксировано как минимум 320,3 тыс. случаев продажи контрафактной продукции через интернет, что на 57% больше, чем годом ранее. Чаще всего «серые» товары можно найти на маркетплейсах. Единичные блокировки в этом случае не помогают, а доказать нарушение и добиться реального взыскания с продавцов такой продукции очень сложно, предупреждают эксперты.
В первой половине 2026 года число зафиксированных нарушений прав на бренды выросло на 56,9% год к году, до 320,3 тыс., следует из имеющихся у “Ъ” данных платформы BrandSecurity. Наибольшая доля контрафактной и «серой» продукции приходится на категории с высоким потребительским спросом и средним чеком, как, например, одежда, обувь, косметика, парфюмерия и бытовая химия, отмечают в компании. Одна из причин такой ситуации — рост количества зарубежных продавцов на российских интернет-площадках, считает основатель BrandSecurity Руслан Кривулин. Нередко такие продавцы используют копии оригинальных карточек и предлагают товары по более низкой цене.
Контрафактная продукция продается через различные каналы. Так, например, число зафиксированных случаев продажи таких товаров через социальные сети в январе—июне 2026 года выросло более чем в два раза, до 15,8 тыс., через мессенджеры —на 66,3%, до 18,6 тыс.
Чаще всего наткнуться на контрафакт покупатель рискует на маркетплейсах, где его продажи в январе—июне увеличились на 69,9%, до 223,9 тыс., отмечают в BrandSecurity.
На специализированные онлайн-площадки в этот период приходилось 71,5% от числа всех нарушений.
Первый вице-президент ассоциации «Антиконтрафакт» Байсолт Хамзатов также отмечает проблему контрафактной продукции на российских онлайн-площадках. Согласно данным исследования ассоциации, например, среди 400 изученных предложений бренда Chanel на маркетплейсах лишь 8% из них полностью соответствовали требованиям российского законодательства. По итогам принятых Роспотребнадзором мер 37% попавших в исследование карточек товаров были заблокированы.
Продавцы контрафакта используют две основные схемы — подделку самого товара под видом популярного бренда и использование чужой марки для продажи собственных товаров, нанося логотип или изображение без разрешения правообладателя, поясняет операционный директор агентства «Шольчев» Полина Артемьева. При этом сам правообладатель из-за контрафактной продукции теряет не только выручку, но и репутацию: претензии к качеству подделки покупатель зачастую адресует самому бренду, поясняет управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая. Найти подозрительное предложение обычно проще, чем доказать нарушение и добиться реального взыскания, добавляет она.
В случае с зарубежными продавцами сложно установить юрлицо, куда можно направить претензию на контрафакт, добиться от них последующего исполнения судебного решения за границей, поясняет госпожа Заброцкая.
Ситуация осложняется тем, что маркетплейсы могут контролировать только условия размещения товара на своей площадке, но не могут напрямую проверять производителя и физическую цепочку движения товара, говорит директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.
Впрочем, на практике оперативное удаление предложения через маркетплейс часто оказывается быстрее, чем судебное взыскание. При этом даже блокировка конкретного предложения не гарантирует, что аналогичный товар не появится у другого продавца, считает Байсолт Хамзатов.
Президент Ассоциации цифровых платформ (объединяет крупнейшие онлайн-площадки) Ораз Дурдыев отмечает, что сами маркетплейсы давно активно следят за продажей контрафактной продукции. Так, автоматизированные системы позволяют автоматически проверять карточки товаров, выявлять несоответствия и блокировать подозрительные предложения еще до их появления у покупателей.
В Wildberries не отмечают роста нарушений прав на бренды на площадке. «Работа по контролю товаров велась платформой и до вступления в силу закона о платформенной экономике. Важную роль играет сервис "Цифровой арбитраж", который позволяет правообладателям сообщать о нарушениях и добиваться защиты своих прав»,— заявили “Ъ” в компании. В «Яндекс Маркет» утверждают, что за январь—сентябрь 2026 года доля скрытых товаров, видимость которых ограничена из-за жалоб на контрафакт, на площадке составила всего 0,0295% против 0,0313% годом ранее. В Ozon также рассказали о «Кабинете бренда», через который более 30 тыс. правообладателей могут оперативно подавать жалобы и обеспечительные платежи для популярных брендов.