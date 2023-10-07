Нетаньяху: это не эскалация, «Хамас» объявил Израилю войну

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал начало боевых действий с палестинской группировкой «Хамас». Он заявил, что происходящие — это полноценная война, и поручил провести широкую мобилизацию резервов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху

Фото: Brendan McDermid, Reuters Биньямин Нетаньяху

Фото: Brendan McDermid, Reuters

Граждане Израиля, мы находимся в состоянии войны, не в операции, не в раундах, в войне. "Хамас" объявил нам войну»,— заявил премьер-министр страны в обращении к гражданам.

Он сообщил, что утром палестинская группировка «Хамас» предприняла «убийственную внезапную атаку на Израиль и его граждан».

По словам премьер-министра, он созвал руководителей силовых ведомств и поручил очистить населенные пункты от боевиков. Эта операция уже идет. «В то же время я приказал провести широкую мобилизацию резервов. Противник заплатит цену, которую он никогда не знал»,— добавил он.

Глава пресс-службы ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Агари сообщил, что в сторону израильской территории выпущены более 2 тыс. ракет. «Ведутся бои с десятками террористов, проникших в Израиль из Газы. Объявлен призыв тысяч резервистов всех родов войск. Просим граждан соблюдать спокойствие и не распространять непроверенную информацию. Мы ведем войну»,— рассказал генерал.

Сегодня утром группировка «Хамас» нанесла массированный ракетный удар по территории Израиля. Сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракет. Следом боевики вошли в израильские населенные пункты и захватили заложников. Группировка заявила, что ставит своей целью создание палестинского государства.

Израильские СМИ сообщают о более чем 200 пострадавших в результате боестолкновений. Армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции «Железные мечи» в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал происходящее войной и пообещал, что Израиль ее выиграет.

Марианна Беленькая