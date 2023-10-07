«Хамас» начал военную операцию против Израиля. Утром 7 октября палестинские формирования выпустили порядка 5 тыс. ракет и снарядов. Несмотря на работу ПВО, есть попадания в Тель-Авиве и Ашкелоне. Кроме того, израильская армия ЦАХАЛ сообщила, что боевики проникли на территорию страны в приграничных районах. Так власти потеряли контроль над полицейским участком в городе Сдерот в южной части государства. При этом Министерство обороны Израиля называет произошедшее объявлением войны. «Хамас» обвиняет Тель-Авив в оккупации и «неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме. О происходящем в Израиле — специальный корреспондент «Ъ» Марианна Беленькая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammed Fayq Abu Mostafa , Reuters Фото: Mohammed Fayq Abu Mostafa , Reuters

— После того, как Израиль достаточно сильно подорвал ресурсы «Хамас», атак не было около двух лет. В 2023 году обстрелы вела в основном группировка «Исламский джихад» — она тоже базируется в Газе, но вторична — а «Хамас» не вступал. Произошедшее — достаточно серьезная неожиданность для Израиля и Армии обороны, хотя предупреждения были. С весны говорили, что ситуация может обостриться на всех фронтах. Обычно в Израиле знают примерно, когда начнутся обстрелы, начинают об этом говорить. Но утренние атаки начались абсолютно неожиданно. Сейчас у нас звучит очередная сирена, а первая включилась в шесть часов утра.

«Хамас» пока не выдвигает требований, а говорит, что это борьба за освобождение Палестины, создание государства Палестина — то есть общие громкие лозунги. Последнее время были беспорядки в районе сектора Газа, но там звучали экономические требования: чтобы в Газу была доставлена финансовая помощь, чтобы Израиль разрешил людям работать в этом районе. И, собственно, ничего не предвещало столь большую операцию. Но самое неожиданное то, чего не было уже с 80-х годов,— проникновение боевиков с палестинских территорий на израильскую. Говорят о захвате заложников и многое другое.

Жизнь обычных граждан сильно поменялась в это утро. Сейчас в Израиле завершается неделя праздников. Сегодня шаббат, нерабочий день и конец недели праздника Суккот, праздник Симхат Тора, когда очень много людей путешествует. Многие были на фестивалях, в заповедниках, все находились в достаточно расслабленном состоянии. Наиболее сложная обстановка сейчас на юге страны. Во многих синагогах, я знаю, применены специальные молитвы, чего не было уже много лет. Такого, как сегодня, не было в Израиле более десяти лет.

О сроках, когда армия сможет навести порядок в регионе, сейчас очень трудно говорить. Израиль заявил о начале операции в секторе Газа, но пока интенсивных действий нет. Состоялось оперативное совещание Министерства обороны, совещание Кабинета безопасности Израиля будет позже, днем. Посмотрим. После такого Израилю нужно окончательно разобраться с «Хамас», потому что ситуация беспрецедентная. Но проблема даже не в обстрелах, с обстрелами Израиль знает, как справляться. Проблема — проникновение террористов. И это говорит о том, что израильская армия и силы безопасности были застигнуты врасплох.

Пока Израиль серьезно не ответит «Хамас», это не закончится. Обычно здесь происходит так: и те, и другие как бы высказывают свое мнение — одни стреляют, другие стреляют, и, когда все понимают, что достаточно, уже палестинские ресурсы на исходе, тогда вмешиваются посредники, начинаются переговоры. Но здесь, с учетом огромного количества пострадавших и жертв, точного числа которых мы пока не знаем, Израиль должен предпринять что-то очень серьезное в ответ.

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