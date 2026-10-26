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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Происшествия

СКР возбудил дело о теракте после атаки БПЛА в Воронежской области

Уголовное дело о теракте возбуждено после ночной атаки БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.
Госпожа Петренко подтвердила, что при ударе погибли два человека, еще 17 пострадали, в том числе ребенок. Среди поврежденных объектов — пассажирский поезд в пригороде Воронежа, на который упали обломки сбитого дрона.

Что известно об атаке БПЛА на Воронежскую область

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По словам губернатора региона Александра Гусева, регион атаковали 113 беспилотников. 70 из них сбиты прямо над Воронежем. В городе загорелись несколько промышленных предприятий и деловой центр. На участке ж/д Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж приостанавливали движение из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Его уже возобновили.
Атаки беспилотников
Воронежская область
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