СКР возбудил дело о теракте после атаки БПЛА в Воронежской области
Уголовное дело о теракте возбуждено после ночной атаки БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.
Госпожа Петренко подтвердила, что при ударе погибли два человека, еще 17 пострадали, в том числе ребенок. Среди поврежденных объектов — пассажирский поезд в пригороде Воронежа, на который упали обломки сбитого дрона.
По словам губернатора региона Александра Гусева, регион атаковали 113 беспилотников. 70 из них сбиты прямо над Воронежем. В городе загорелись несколько промышленных предприятий и деловой центр. На участке ж/д Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж приостанавливали движение из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Его уже возобновили.