Экономический обозреватель “Ъ FM”: Главный вопрос инвесторов состоит в том, каким образом Европейский ЦБ будет регулировать проблему турбулентности в экономике. Если, конечно, вообще станет этим заниматься в текущих условиях. Эксперты сомневаются, что французам удастся резко сократить дефицит бюджета, уменьшить государственный долг и таким образом сбить доходность без участия европейского ЦБ. У того в свою очередь есть специальный механизм решения ситуации, отработанный еще в 2011 году. В любой момент они могут его запустить. Это потенциально может очень негативно повлиять на евро. С американским ЦБ все гораздо проще, лаконичнее. Председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш не склонен вести большие дискуссии с журналистами. Он считает, что Федрезерв не должен подавать ложные сигналы и проводить какую-то дополнительную коммуникацию.