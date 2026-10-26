FT: Германия намерена закупить украинские крылатые ракеты «Барс» для испытаний

Ракета «Барс» оснащена реактивным двигателем и имеет дальность полета около 1 тыс. км. В зависимости от модификации она может нести полезную нагрузку массой до 105 кг. В последние месяцы «Барсы» производит совместное украинско-германское предприятие, расположенное в ФРГ. Теперь завод планируют использовать и для снабжения бундесвера.