FT: Германия намерена закупить украинские крылатые ракеты «Барс» для испытаний
Германия планирует приобрести украинские крылатые ракеты «Барс» для своих вооруженных сил. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.
По данным газеты, стороны могут достичь соглашения о поставке первой партии в ближайшие недели. Бундесвер собирается провести технические испытания этих ракет в начале 2027 года. Если результаты будут удовлетворительными, правительство Германии рассмотрит заказ нескольких сотен подобных ракет.
Ракета «Барс» оснащена реактивным двигателем и имеет дальность полета около 1 тыс. км. В зависимости от модификации она может нести полезную нагрузку массой до 105 кг. В последние месяцы «Барсы» производит совместное украинско-германское предприятие, расположенное в ФРГ. Теперь завод планируют использовать и для снабжения бундесвера.
Инициатива входит в украинскую программу Build with Ukraine, запущенную в 2025 году. Ее целью названо создание украинских вооружений за рубежом и расширение производственных мощностей.