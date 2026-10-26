МГИК эвакуировали второй раз за шесть дней

В предыдущий раз МГИК эвакуировали 21 октября по той же причине, тогда угроза минирования не подтвердилась. В конце сентября в Москве эвакуировали по меньшей мере 10 вузов. Эвакуация коснулась в том числе ГИТИСа, РХТУ им. Менделеева и Сеченовского университета.