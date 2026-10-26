МГИК эвакуировали второй раз за шесть дней
В здании Московского государственного института культуры (МГИК) провели эвакуацию из-за сообщения о минировании. Спустя два часа в вузе заявили, что опасных предметов не обнаружено.
По данным пресс-службы, на место выезжали «уполномоченные службы». «Информация о минировании не подтвердилась, опасных предметов не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью студентов и сотрудников нет»,— прокомментировали в МГИК.
В предыдущий раз МГИК эвакуировали 21 октября по той же причине, тогда угроза минирования не подтвердилась. В конце сентября в Москве эвакуировали по меньшей мере 10 вузов. Эвакуация коснулась в том числе ГИТИСа, РХТУ им. Менделеева и Сеченовского университета.