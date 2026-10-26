В Южно-Сахалинске выявили случай туберкулеза у школьника

По данным администрации, с 26 октября школьники и учителя, контактировавшие с ребенком, пройдут обследование в противотуберкулезном диспансере. Проверки продлятся до 6 ноября. Остальные учащиеся находятся на плановых осенних каникулах, отмечается в сообщении.