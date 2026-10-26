В Южно-Сахалинске выявили случай туберкулеза у школьника
В школе № 31 Южно-Сахалинска выявили случай туберкулеза у ученика. Ребенок не посещает занятия с 21 сентября, а на следующий день был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
По данным администрации, с 26 октября школьники и учителя, контактировавшие с ребенком, пройдут обследование в противотуберкулезном диспансере. Проверки продлятся до 6 ноября. Остальные учащиеся находятся на плановых осенних каникулах, отмечается в сообщении.
Специалисты провели дезинфекцию всех 25 классов. Для педагогов были организованы инструктажи. За ситуацией следят региональные министерства здравоохранения и образования, а также департамент образования Южно-Сахалинска.