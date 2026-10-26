Китайского миллиардера приговорили к пожизненному заключению за коррупцию

В 2022 году после жестких ограничений периода пандемии COVID-19 у Maike возник острый кризис ликвидности. Компания перестала платить по счетам, и на нее начали подавать в суд кредиторы и деловые партнеры. В феврале 2023 года компания обратилась в суд с заявлением о «предварительной реструктуризации». Однако проблем Maike Metals International это не решило.