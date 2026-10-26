Китайского миллиардера приговорили к пожизненному заключению за коррупцию
Суд в Сиане приговорил миллиардера и основателя крупного китайского сырьевого трейдера Maike Metals International Хэ Цзиньби к пожизненному лишению свободы за мошенничество с контрактами и взяточничество. Из-за деятельности компании и ее главы китайские банки потенциально могли потерять более $1 млрд, сообщает Bloomberg.
Адвокаты бизнесмена уже опротестовали приговор. По их словам, умысла совершать мошенничество у их подзащитного и его компании не было. Maike более десяти лет успешно вела бизнес с банками и исправно выплачивала кредиты. Проблемы банков защитники объясняют их собственными недоработками в системах внутреннего риск-менеджмента.
Maike Metals International, основанная в 1993 году, с 2017 по 2021 год контролировала около 25% всего импорта меди в Китай. Личное состояние бизнесмена в тот период достигало 4 млрд юаней (около $650 млн). Оборот Maike составлял около $14–15 млрд в год.
В 2022 году после жестких ограничений периода пандемии COVID-19 у Maike возник острый кризис ликвидности. Компания перестала платить по счетам, и на нее начали подавать в суд кредиторы и деловые партнеры. В феврале 2023 года компания обратилась в суд с заявлением о «предварительной реструктуризации». Однако проблем Maike Metals International это не решило.
В октябре 2023 года Хэ Цзиньби перестал выходить на связь. После этого бизнесмена задержала полиция. В ноябре Maike подала на банкротство. В сентябре 2026 года суд признал компанию и ее главу виновными в мошенничестве с контрактами и взятках.