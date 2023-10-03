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Коммерсантъ FM
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Politico: о переговорах о вступлении Украины в ЕС объявят к декабрю

Евросоюз готов начать переговоры с Украиной о ее дальнейшем вступлении в блок, а заявить об этом могут до конца декабря. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на трех дипломатов.

«Политическое давление вокруг этого решения будет слишком сильным, чтобы отдельные государства-члены могли ему сопротивляться. Предположение действительно состоит в том, что к декабрю Европейский совет примет решение о запуске переговорного процесса»,— сказал один из собеседников издания.

Он добавил, что о начале переговоров заявят после публикации отчета о ходе выполнения условий для вступления в союз. Среди условий, которые обязаны выполнить страны со статусом кандидата на членство — судебная реформа и борьба с коррупцией. На сегодняшний день на вступление в Евросоюз претендуют восемь стран: Украина, Турция, Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдавия, а также Босния и Герцеговина.

Другой собеседник издания сообщил, что лидеры Евросоюза объявят о начале переговоров, даже если Украина не успеет выполнить все условия для вступления в блок. «Цель состоит в том, чтобы договориться по политическим вопросам о начале переговоров»,— сказал он.

Еще один дипломат в разговоре с Politico сказал, что в декабре представители ЕС «отправят положительный сигнал» о будущем вступлении Украины в блок.

Петр Бузлаев

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