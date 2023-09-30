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Коммерсантъ FM
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S7 готовится к отправке задержанных рейсов рейсов в Бангкок, Ургенч и Дубай

Авиакомпания S7 («Сибирь») готовится к отправке рейсов Иркутск—Бангкок, Москва—Ургенч, Новосибирск—Дубай. Эти рейсы были задержаны вчера, 29 сентября, в ожидании решения российских властей.

«S7 Airlines готовится к отправке рейсов из Иркутска в Бангкок, из Москвы в Ургенч, из Новосибирска в Дубай, которые были задержаны накануне. Пассажиры всех рейсов проинформированы об актуальном времени вылета»,— говорится в сообщении авиакомпании (цитата по «Прайму»).

Накануне стало известно, что российские авиаперевозчики получили телеграмму Росавиации с рекомендацией не летать за границу на самолетах Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которая находится под ограничениями ЕС и США, из-за риска ареста судов. Тогда же авиакомпания S7 сообщила о переносе рейсов в Бангкок, Ургенч и Дубай до 00:00 30 сентября.

Рекомендации Росавиации касались только самолетов иностранных «дочек» ГТЛК, которые проходят процедуру банкротства. В «Аэрофлоте» заверили, что имеющегося флота достаточно для бесперебойных полетов по международным направлениям. Минтранс сообщил, что ограничение для самолетов ГТЛК не повлияет на полеты за границу.

В феврале 2022 года Евросоюз в рамках санкций обязал зарубежные лизинговые компании отзывать самолеты российских авиаперевозчиков. После этого Росавиация рекомендовала перевозчикам, в парке которых находятся лизинговые самолеты, не летать за границу. В марте российские власти приняли закон о второй регистрации для таких лайнеров.

Подробнее — в материале «Деньги на подлете».

Анастасия Ларина

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