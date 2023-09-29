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Коммерсантъ FM
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Минтранс: ограничение для самолетов ГТЛК не повлияет на полеты за границу

Ограничение для самолетов Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на полеты за рубеж не повлияет на выполнение международных рейсов, сообщили в пресс-службе Минтранса. В ближайшее время ожидается заключение новых контрактов для «нивелирования всех возможных правовых рисков», сообщило ведомство. Самолеты, попавшие под ограничения, составляют примерно 5% от всего парка воздушных судов, добавили в министерстве.

«Перевозчики имеют в распоряжении воздушные суда иностранного производства, находящиеся в собственности как других лизинговых компаний, так и в собственности самих авиакомпаний. В настоящее время данные самолеты могут использоваться для выполнения соответствующих международных рейсов»,— говорится в сообщении министерства.

ГТЛК, как добавили в Минтрансе, отправила авиакомпаниям долгосрочные договоры лизинга с российским юрлицом (АО ГТЛК). Они подтверждают право собственности на все лайнеры. Представитель ГТЛК также сообщил, что авиаперевозчиков предупреждали о рисках использования самолетов за границей и предлагали заключить им контракты с российским юрлицом.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании получили телеграмму Росавиации с рекомендацией не вылетать в другие страны на самолетах ГТЛК из-за рисков их ареста. Источник издания РБК говорил, что в Минтрансе должно пройти совещание по этому вопросу.

Петр Бузлаев

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