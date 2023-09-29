ГТЛК заранее направила авиаперевозчикам договоры лизинга с российским юрлицом

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) прокомментировала публикации в СМИ, в которых говорится, что Росавиация попросила авиакомпании не летать за рубеж на самолетах, принадлежащих иностранным «дочкам» ГТЛК. В компании заявили, что авиаперевозчикам заблаговременно направили долгосрочные договоры лизинга с российским юрлицом — АО «ГТЛК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Контрагентам были разъяснены все риски пользования флотом вне российского юридического поля. ГТЛК ожидает заключения новых контрактов в скорейшее время для обеспечения безопасной эксплуатации самолетов на всех доступных маршрутах»,— говорится в сообщении компании в Telegram.

Ранее сегодня, 29 сентября, ряд российских СМИ, в том числе РБК и «Интерфакс», со ссылкой на источники сообщили, что Росавиация рекомендовала российским авиаперевозчикам не летать за границу на самолетах ГТЛК из-за риска их ареста в связи с санкциями ЕС и США. Собеседник «Интерфакса» заявил, что рекомендация Росавиации касается только самолетов иностранных дочерних компаний ГТЛК, которые проходят процедуру банкротства. Речь, в частности, идет о GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe Designated Activity Company.

Источники РБК сообщили, что риск ареста есть у полусотни Airbus и Boeing авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», S7, АТК «Ямал» и «Аврора». РБК добавило, что сегодня в Минтрансе должно пройти совещание по поводу возникших рисков.

Эрдни Кагалтынов