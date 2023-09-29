РБК: Росавиация попросила авиакомпании не летать на некоторых самолетах за рубеж

Российские авиаперевозчики получили телеграмму Росавиации с рекомендацией не вылетать за границу на самолетах Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которая находится под санкциями Евросоюза и США, из-за риска их ареста. Об этом со ссылкой на анонимных собеседников в авиакомпаниях сообщили РБК и Telegram-канал «Авиаторщина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам источника РБК, телеграммы были разосланы авиакомпаниям с «небольшим парком самолетов без двойной регистрации». Всего получение документа с рекомендацией, по данным РБК, подтвердили три российских авиаперевозчика. Риски ареста, как сообщил еще один собеседник издания, присутствуют у полусотни Airbus и Boeing пяти компаний. Среди них — «Аэрофлот», «Россия», S7, АТК «Ямал» и «Аврора».

РБК добавляет, что сегодня, 29 сентября, в Минтрансе должно пройти совещание по поводу возникших рисков.

В пресс-службе S7 также рассказали, что до 00:00 30 сентября перенесены вылеты рейсов Иркутск—Бангкок, Новосибирск—Дубай и Москва—Ургенч. Авиакомпания добавила, что пассажиров обеспечили питанием и поселили в гостиницы, а также по возможности пересаживают на альтернативные доступные рейсы. «Авиакомпания ожидает разрешения российских властей на выполнение некоторых международных рейсов. До момента получения официального разрешения вылеты этих рейсов откладываются»,— сообщили в пресс-службе компании S7.

В феврале прошлого года зарубежные лизинговые компании начали отзывать самолеты из России из-за введенного запрета Евросоюза и США на поставки в страну авиалайнеров и запчастей к ним. Росавиация тогда рекомендовала перевозчикам, в парке которых находятся лизинговые самолеты, не летать за рубеж. В марте российские власти приняли закон, позволяющий таким лайнерам получить вторую регистрацию.

Накануне, как объяснили в «Ростехе», хакеры попытались остановить авиаперевозки в России. В отечественной системе бронирования Leonardo произошел сбой — программа подверглась мощной DDoS-атаке из-за рубежа.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Хакеры перенесли регистрацию».

Петр Бузлаев