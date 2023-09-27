Деньги на подлете

Как стало известно “Ъ”, «Уральские авиалинии» и iFly до сих пор не смогли рассчитаться с западными лизингодателями за самолеты. Лицензии OFAC на проведение выплат действительны до конца сентября, средства из ФНБ на сделки должны были поступить неделю назад, но по состоянию на вечер 26 сентября этого не произошло. По предварительным данным, речь идет менее чем о 50 млрд руб. за страховое урегулирование по 22 самолетам. По словам источников “Ъ”, в авиакомпаниях опасаются просрочки лицензий, хотя финансовый блок правительства «подготовил все для перевода средств».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Как выяснил “Ъ”, «Уральские авиалинии» и iFly до сих пор не смогли переоформить самолеты иностранных лизингодателей в российскую собственность. Компании летом первыми из частных перевозчиков согласовали с Минтрансом получение средств из ФНБ на страховое урегулирование — ранее это удалось только «Аэрофлоту» (см. “Ъ” от 31 августа). Деньги должные были поступить лизинговой «НЛК-Финанс» (контролируется Росавиацией) «до двадцатых чисел сентября» для последующего перевода иностранным лизингодателям. Лицензии OFAC, которые собственники воздушных судов оформили для получения платежей, действуют до конца сентября. Для закрытия сделок остается три будних дня, но по состоянию на конец дня 26 сентября движения средств не было.

Как рассказал “Ъ” источник в правительстве, перевозчики опасаются срыва сделки. При этом, по его словам, Минэкономики и Минфин «провели весь комплекс необходимых работ и согласований, задержки с их стороны нет». Источник “Ъ” в Минтрансе предположил, что финансирование задерживается «из-за бюрократических процедур». Официально в министерстве на запрос “Ъ” не ответили. В Минфине ограничились уточнением, что решения по сделкам «сообщают по факту их проведения». «Уральские авиалинии» подтвердили “Ъ” оценку стоимости 19 своих Airbus в 28–33 млрд руб., но от других комментариев воздержались. Представитель iFly, чьи три А-330 оцениваются в 9–10 млрд руб., отказался обсуждать ситуацию.

Ряд собеседников “Ъ” в авиаотрасли связывают затягивание сроков с намерением Минтранса «придержать средства ФНБ» в интересах «Аэрофлота». «Аэрофлот» планирует до конца года завершить страховое урегулирование по 61 самолету (18 уже переоформлены на «НЛК-Финанс»). Пока не состоится расчет за оставшиеся как минимум 43 ВС крупнейшего перевозчика, остальные «будут ждать финансирования», полагает собеседник “Ъ” в одной из авиакомпаний.

Как уточнили “Ъ” в Минэкономики, на самолеты «Аэрофлота» из средств ФНБ уже потрачено 98 млрд руб., которые были выданы «НЛК-Финанс». Десять первых самолетов были в начале 2023 года выкуплены Аэрофлотом за 35 млрд руб., летом из ФНБ выделили еще 63 млрд руб.

Источник “Ъ” в правительстве сомневается в справедливости версии о «резервировании средств для "Аэрофлота"». По его данным, из оставшихся зарезервированных в ФНБ на самолеты 202 млрд руб. около 100 млрд руб. как раз отведены на сделки «Уральских авиалиний», iFly и S7 — на последнюю, по его информации, приходится около половины суммы, но она «все еще на стадии согласования со всеми сторонами». Других заявок на госфинансирование, уточняет собеседник “Ъ”, пока не поступало: «Оставшиеся примерно 100 млрд руб. будут распределяться в 2024 году, если появятся желающие». В S7 не стали комментировать ход переговоров по самолетам.

Приоритетное финансирование парка «Аэрофлота» с точки зрения государства выглядело бы рациональным решением, хоть и «несправедливым с точки зрения других частных перевозчиков», отмечает главный редактор Avia.ru Роман Гусаров.

Государство, поясняет эксперт, может быть вполне замотивировано в выкупе молодого флота группы, который в будущем может быть передан в другие компании по мере пополнения парка «Аэрофлота» российскими судами. Что касается отсутствия заявок других перевозчиков на госфинансирование, то неудачи в переговорах или неготовность документов легко списать на «козни чиновников», подчеркивает господин Гусаров.

Не стоит преуменьшать сложность процесса согласований, возражает аналитик канала «Мои инвестиции» Елена Сахнова. В рамках страховых урегулирований перебирается множество схем для попадания под санкционные исключения, поясняет она: «Это долго и сложно, как и само определение стоимости самолетов». Также аналитик разделяет опасения перевозчиков о просрочке лицензий OFAC, продление которых «выглядит крайне затруднительным и многосторонним процессом». Лучше, уверена госпожа Сахнова, не рисковать с выходом за разрешенные сроки.

Оценить перспективы авиакомпаний за пределами топ-5 в 2024 году договориться с иностранными собственниками воздушных судов сегодня невозможно, отмечает эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Более крупным перевозчикам, по его словам, проще договориться с иностранцами, тогда как позиции «небольшой авиакомпании с тремя самолетами» могут иметь небольшой вес.

Айгуль Абдуллина