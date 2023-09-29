Аэрофлот располагает достаточным флотом для международных полетов

Пресс-служба «Аэрофлота» прокомментировала ситуация с ограничениями на полеты за рубеж на лайнерах, законтрактованных у Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). По словам представителя компании, имеющегося флота достаточно для бесперебойных полетов по международным направлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ранее ряд российских СМИ со ссылкой на источники сообщил, что Росавиация рекомендовала российским авиаперевозчикам не вылетать за границу на самолетах ГТЛК, которая находится под санкциями Евросоюза и США, из-за риска их ареста. Отмечается, что рекомендация Росавиации касается только самолетов иностранных дочерних компаний ГТЛК, которые проходят процедуру банкротства. В частности, GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe Designated Activity Company. Источники РБК сообщили, что риск ареста есть у полусотни Airbus и Boeing авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», S7, АТК «Ямал» и «Аврора».

Сегодня, 29 сентября, были задержаны несколько международных рейсов авиакомпании S7 в Бангкок, Дубай и Ургенч. Представители авиакомпании сообщили, что вылеты этих рейсов откладываются «до момента получения официального разрешения».

В ГТЛК заявили, что предупреждали авиакомпании о возможных рисках пользования флотом вне российского юридического поля. «ГТЛК ожидает заключения новых контрактов с российским юрлицом — АО ГТЛК — в скорейшее время для обеспечения безопасной эксплуатации самолетов на всех доступных маршрутах»,— сообщила компания.

В феврале прошлого года зарубежные компании начали отзывать самолеты из России. Росавиация тогда рекомендовала перевозчикам, в парке которых находятся лизинговые самолеты, не летать за рубеж. В марте российские власти приняли закон, позволяющий таким лайнерам получить вторую регистрацию.

27 сентября стало известно, что «Уральские авиалинии» и iFly до сих пор не смогли рассчитаться с западными лизингодателями за самолеты. Речь идет менее чем о 50 млрд руб. за страховое урегулирование по 22 самолетам.

Подробнее — в материале «Деньги на подлете».

Александра Горошилова